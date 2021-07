PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CANAL SAN BOVO – PROGETTO “ COVILING “: « LE VISITE AGLI APPARTAMENTI SONO FISSATE PER IL 25 LUGLIO E 7 AGOSTO, ALLE ORE 10.30 »

Le visite agli appartamenti sono fissate per i giorni 25 luglio e 7 agosto, ad ore 10.30. Progetto Coliving, due giornate di porte aperte a Canal San Bovo.

Due giornate per visitare i cinque appartamenti situati nel Comune di Canal San Bovo, di cui usufruiranno le famiglie selezionate dal bando, con contratto di comodato gratuito di quattro anni. Un’opportunità unica per vedere gli appartamenti ma anche per visitare il paese nel territorio del Vanoi e apprezzarne la qualità di vita sociale ed ambientale. Questa offerta è possibile grazie a “Coliving: collaborare condividere abitare”, il progetto nato all’interno del Distretto famiglia di Primiero nell’ambito delle iniziative promosse dalla Giunta provinciale per valorizzare i territori di montagna. Come a Luserna, la località degli Altipiani cimbri dove un analogo progetto è partito nel 2020, anche a Canal San Bovo il coliving punta ad invertire il trend di spopolamento del territorio e i partecipanti dovranno impegnarsi nei confronti della comunità contribuendo con attività di volontariato a favore del benessere di tutti.

Il 25 luglio e il 7 agosto il Comune di Canal San Bovo aprirà le porte dei 5 appartamenti oggetto del bando ai nuclei familiari potenzialmente interessati a cogliere questa interessante opportunità di vivere in un Comune immerso in una cornice naturale di grande bellezza. Il bando ha scadenza il 31 agosto 2021.

L’appuntamento per entrambe le giornate è fissato alle ore 10.30 presso il Polo Scolastico di Canal San Bovo, località Lausen. Durante le visite sarà garantita animazione per i bambini. Le visite si svolgeranno seguendo le direttive in merito alla sicurezza Covid-19. Per le iscrizioni agli Open days visitare il sito www.trentinofamiglia.it

Il progetto vede coinvolte Provincia autonoma di Trento (Agenzia per la coesione sociale, la famiglia, la natalità, Servizio politiche della casa, UMST- Unità di missione strategica Innovazione Settori Energia e Telecomunicazioni), Comune di Canal San Bovo, Comunità di Primiero, Itea spa, Fondazione Franco Demarchi, con il supporto del Manager territoriale del Distretto famiglia e del Piano giovani del Primiero.

PROGRAMMA

Ritrovo ore 10.30 presso il Polo Scolastico a Canal San Bovo – Località Lausen

Saluti istituzionali

Bortolo Rattin, Sindaco di Canal San Bovo

Il progetto Coliving e il bando

Luciano Malfer, Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

Gli appartamenti

Rappresentante di ITEA S.p.A.

Davide Casadio, Assessore Comune Canal San Bovo

Il progetto sociale

Laura Ravanelli – Coordinatore generale Fondazione Franco Demarchi

Roberta La Macchia – Referente Distretto famiglia di Primiero

Il territorio

Andreina Stefani , Commissione famiglia di Canal San Bovo

L’esperienza dei co livers di Luserna

13.00 Pranzo comunitario

14.30 Visita agli appartamenti

È garantita l’animazione per i bambini durante l’incontro. A cura di APPM – Centro Peter Pan

PER INFORMAZIONI sul bando:

Comunità di Primiero ([email protected]; telefono 0439 64641).