AMBROSI (FDI – TRENTINO) – MOZIONE * AMBIENTE: « LA PAT INVITI I COMUNI AD ESTENDERE IL DIVIETO DI FUMO NEI PARCHI GIOCHI, PER TUTELARE LA SALUTE DEI BAMBINI »

Ambrosi (Fratelli d’Italia): “La Provincia inviti i comuni ad estendere il divieto di fumo nei parchi giochi”. Il consumo di tabacco rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie. L’OMS evidenzia che il fumo di tabacco è il primo fattore di rischio per malattie croniche non trasmissibili a livello mondiale. Proteggere bambine e bambini dal fumo di tabacco è dunque un dovere morale di primaria importanza.

È necessario che un territorio come il Trentino, votato alla cura dell’ambiente e della salute, promuova comportamenti responsabili che siano d’esempio per le nuove generazioni. Per questo motivo ho depositato una proposta di mozione finalizzata a tutelare i bambini assicurando loro una più salutare fruizione delle aree gioco a loro dedicate, lontano dai rischi derivanti dall’esposizione al fumo passivo e dai mozziconi che purtroppo sono spesso gettati vicino ai giochi e possono finire nelle mani dei più piccoli.

Con questo documento si impegna la Giunta ad invitare i Comuni affinché estendano il divieto di fumo nei parchi giochi pubblici sul territorio comunale di propria competenza, come recentemente adottato nel Comune di Riva. Auspico inoltre che questo divieto possa essere presto esteso a tutti i parchi giochi d’Italia.