OPENPOLIS * BERLUSCONI E POLITICA: « RECORD DI ESECUTIVI NEL PERIODO REPUBBLICANO, A CAPO DI PALAZZO CHIGI PER 3.342 GIORNI / ANDREOTTI (2.679) / MORO (2.278) »

17.40 - lunedì 12 giugno 2023

Per Silvio Berlusconi oltre 3mila giorni a palazzo Chigi. I 15 presidenti che hanno trascorso più tempo a palazzo Chigi (1948-2023). Il peso di Silvio Berlusconi nella politica italiana. Al di là di tutte le considerazioni di merito, è indubbio che Silvio Berlusconi sia stato uno degli esponenti ad aver maggiormente influenzato la storia politica (e non solo) del nostro paese fin dalla sua discesa in campo nel 1994. Un’influenza che si ritrova anche nei numeri. Berlusconi infatti è stato il politico che ha rivestito per più tempo in assoluto il ruolo di presidente del consiglio dei ministri.

Con i 4 esecutivi che ha guidato, è stato a capo di palazzo Chigi per 3.342 giorni. Superando anche altri politici di primissimo piano come Giulio Andreotti (2.679 giorni) e Aldo Moro (2.278 giorni).

Inoltre è stato tra i politici che hanno ricevuto più volte l’incarico di formare un governo dal capo dello stato (4), superato solo da Andreotti (7), Fanfani (6), Moro e Rumor (5). È stato anche alla guida dei due singoli esecutivi più longevi della storia repubblicana: rispettivamente il Berlusconi II (1.413 giorni) e il Berlusconi IV (1.288 giorni). Da notare infine che il leader di Forza Italia è stato anche il secondo politico che ha passato più giorni consecutivi a palazzo Chigi (1.802) tra il suo secondo e terzo esecutivo. Solo Alcide De Gasperi, all’inizio del periodo repubblicano, ha fatto registrare un dato più alto (1.912 giorni consecutivi).

Giorni da Presidente del Consiglio dei Ministri

I grafici prendono in considerazione solamente i governi che si sono avvicendati durante il periodo repubblicano. Sono quindi esclusi i primi esecutivi guidati da Alcide De Gasperi e, più in generale, quelli che hanno guidato l’Italia dal 1943 al 1948.