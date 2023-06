RADIO 1 – “ UN GIORNO DA PECORA “ * SCOMPARSA BERLUSCONI: GASPARRI; « CI SIAMO SENTITI L’ULTIMA VOLTA GIOVEDÌ, ERO A TRENTO E ABBIAMO PARLATO DELLE ELEZIONI DEL TRENTINO »

17.22 - lunedì 12 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

La scomparsa di Silvio Berlusconi? “Solo con la perdita dei miei genitori ho avuto un dolore superiore o analogo, Berlusconi è stato un amico, una persona sempre ricca di umanità, che ha consentito a me e a tanti altri di fare un percorso insieme”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il vicepresidente del Senato ed esponente di Fi Maurizio Gasparri, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quando vi siete sentiti l’ultima volta? “Giovedì. Io ero a Trento, stavo per prendere la parola prima di un intervento pubblico, e abbiamo parlato dell’organizzazione territoriale e delle elezioni del Trentino. Una telefonata d’amicizia e d’affetto – ha detto il senatore a Un Giorno da Pecora – l’ho sentito un po’ affaticato come lo era ultimamente”.