“DESTINAZIONE VAL DI CEMBRA” * “EMANCIPAZIONE E RESTANZA”: « OCCASIONE PER FARE COMUNITÀ E VALORIZZARE IL TERRITORIO, A SOVER (26/5 -20.30) »

09.30 - martedì 23 maggio 2023

Un cammino per restare. “Emancipazione e restanza” in Val di Cembra. Venerdì 26 maggio, alle ore 20.30 presso la sala polifunzionale di Sover, in piazza San Lorenzo. Con piacere vi invitiamo a partecipare al settimo incontro di presentazione del progetto “Destinazione Val di Cembra” e dei valori che stanno alla base della progettazione di un nuovo cammino, quale occasione per fare comunità e valorizzare il territorio.

Venerdì 26 maggio, alle ore 20.30 presso la sala polifunzionale di Sover, in piazza San Lorenzo, ci confronteremo sul tema “emancipazione e restanza”, grazie all’intervento di Tommaso Pasquini, coordinatore di progetti culturali, e di alcuni giovani imprenditori che lavorano in Val di Cembra e che hanno deciso di investire il proprio futuro sulla comunità di origine.

“L’avventura del restare – la fatica, l’asprezza, la bellezza, l’etica della restanza – non è meno decisiva e fondante dell’avventura del viaggiare. Le due avventure sono complementari, vanno colte e narrate insieme”.

Vito Teti, “Pietre di pane. Un’antropologia del restare” (Quodlibet, 2011, pp 21-22).