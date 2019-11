RAI 3 * “ UN GIORNO IN PRETURA “: « “MIO PADRE, IL SIGNOR PICCOLOMO” è IL TITOLO DELLA NUOVA PUNTATA IN ONDA DOMENICA 3 NOVEMBRE »

Un giorno in pretura. Mio padre, il signor Piccolomo. “Mio padre, il signor Piccolomo” è il titolo della nuova puntata di “Un giorno in pretura”, il programma di Roberta Petrelluzzi, in onda domenica 3 novembre, alle 20.30, su Rai3. Sono le figlie le principali accusatrici di Giuseppe Piccolomo, imputato di aver dato fuoco alla moglie, Marisa Maldera, simulando un incidente stradale.

Ma perché avrebbe ucciso in modo così terribile la donna con cui aveva condiviso trent’anni di vita e che era il pilastro della loro attività lavorativa, una trattoria a conduzione familiare? La Corte d’Assise di Varese dovrà entrare nei segreti della famiglia Piccolomo e nella controversa personalità dell’imputato, fra gli interessi materiali di una assicurazione da incassare e la nascita di una relazione clandestina sbandierata di fronte a tutti.