PAT * “FALEGNAMI AD ALTA QUOTA” – DMAX »: « TORNANO LE IMPRESE DEI CURZEL, DAL 20 MARZO AL VIA LA TERZA STAGIONE »

18.19 - giovedì 7 marzo 2024

“Falegnami ad alta quota”, la terza stagione in onda su DMAX dal 20 marzo.Tornano in prima tv le imprese dei Curzel, la famiglia di falegnami trentini. Dopo il successo delle passate stagioni, su DMAX stanno per tornare i Curzel, la famiglia di impavidi falegnami trentini capaci, tra imprevisti, pericoli e tempi strettissimi, di rendere possibile l’impossibile. Con le nuove vertiginose costruzioni di rifugi e case di montagna, i Curzel sono protagonisti della terza stagione di “Falegnami ad alta quota”, in prima tv assoluta da mercoledì 20 marzo alle 21.25, serie realizzata con il sostegno della Trentino Film Commission. Quest’anno, l’impresa più ardua sarà quella di portare a termine in tempo l’ampliamento del leggendario rifugio “Capanna Fassa” a 3.152 metri di altitudine, sulla cima del Piz Boè in Val di Fassa.

Fra nebbie, tempeste improvvise di neve e raffiche di vento a 120 km/h per l’ampliamento del rifugio “Capanna Fassa” i Curzel saranno impegnati quasi cinque mesi. Oltre a questo, i falegnami trentini saranno chiamati per un intervento d’emergenza ancora più in alto, al rifugio Vioz che con i suoi 3.535 metri di altitudine è il più elevato del Trentino. Non mancheranno costruzioni in legno singolari, come stalle, casette per impianti di risalita e grandi installazioni artistiche sull’Alpe Cimbra che richiederanno la loro maestria.

Tra cantieri aperti ad altitudini uniche e corse in elicottero in condizioni quasi inverosimili, interventi di manutenzione e riparazione dell’ultimo secondo, senza dimenticare la realizzazione di baite in bioedilizia, i fratelli Curzel e i loro collaboratori porteranno gli spettatori in alcune delle location più spettacolari del Trentino, fino al finale a sorpresa che li porterà… al mare!

“Falegnami ad alta quota” (8×44’) è una produzione EiE film (Torino) per Warner Bros. Discovery, diretta da Katia Bernardi, prodotta da Davide Valentini e realizzata con il sostegno della Trentino Film Commission. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28. La serie è disponibile in streaming su discovery+.

La produzione è realizzata con il sostegno di Marzadro, Stihl, Montura, Aku, Riwega, Lenzi, Pastificio San Vigilio, Adrenaline X-Treme Adventures e con il supporto di Val di Fassa e Alpe Cimbra.