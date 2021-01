ENAV –  ENTE NAZIONALE ASSISTENZA VOLO * SISTEMI SOFTWARE: « LA SOCIETÀ SI È AGGIUDICATA UN CONTRATTO DEL VALORE DI 1,95 MLN IN COLOMBIA, DURATA 20 MESI »

ENAV, attraverso la controllata IDS AirNav, società leader a livello globale nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, si è aggiudicata un contratto del valore di 1,95 milioni di euro in Colombia per fornire al service provider colombiano (UAEAC – Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil) sistemi software, avviamento operativo e manutenzione del servizio di informazioni aeronautiche (AIS).

Il contratto, della durata di 20 mesi, si inserisce nell’ambito dell’evoluzione del sistema AIM (Aeronautical Information Managament) e prevede la transizione dal tradizionale AIS (Aeronautical Information Service) all’AIM attraverso l’aggiornamento dei sistemi attualmente in uso grazie alle tecnologie innovative di IDS AirNav.

Nello specifico, la nuova tecnologia di IDS AirNav consentirà al service provider colombiano di avere a disposizione una piattaforma digitale di ultima generazione, in grado di gestire la mole di dati necessari per garantire sicurezza e puntualità a tutti i voli.

Grazie al nuovo sistema sarà possibile per il service provider della Colombia gestire e pubblicare in maniera efficace tutti i dati statici e dinamici fondamentali per il controllo del traffico aereo, come ad esempio i NOTAM (NOtice To AirMen), necessari per comunicare alla comunità aeronautica le informazioni utili alla navigazione, i piani di volo degli aerei, i dati meteo, i vari bollettini che vengono emessi e tutto il flusso di dati di aeroporto e ostacoli alla navigazione aerea.

Questi ultimi, in particolare, vengono elaborati dalla suite e-TOD (electronic Terrain and Obstacle Data-set) di IDS, che garantisce la gestione delle mappe e dei dati relativi all’orografia e agli ostacoli, necessari, inoltre, per progettare le rotte nei pressi degli aeroporti in accordo con i requisiti internazionali richiesti dall’ICAO (International Civil Aviation Organization).

Il nuovo contratto consolida la posizione del Gruppo ENAV in Sud America, con i propri sistemi già operativi in Brasile, Venezuela, Cile e Argentina.