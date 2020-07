CAVADA (LEGA) * MOBILITà IN TRENTINO: « IN ASSESTAMENTO HO CHIESTO DI MIGLIORARE I SERVIZI CONNESSI AL CICLO-TURISMO »

Da ciclista e amante dello sport all’aria aperta non posso che cogliere con grande soddisfazione l’approvazione dell’ordine del giorno da me proposto relativo al miglioramento della mobilità ciclabile in Trentino. Il nostro territorio – forte del patrimonio ambientale di cui è dotato – rappresenta il palcoscenico ideale per l’attività ciclo-turistica. Talvolta però, la mancanza di alcuni servizi rende la rete ciclabile provinciale meno attraente di quanto in realtà meriterebbe.

Per questo, grazie al mio ordine del giorno, la Giunta si impegna a migliorare l’attrattività e la fruibilità delle nostre piste ciclabili. Infatti, su tutto il territorio provinciale verrà migliorata la segnaletica, verrà estesa la presenza di punti di ricarica per E-Bike e verrà finalmente predisposto un servizio di mappatura e navigazione di facile consultazione e idoneo ad una puntuale pianificazione e navigazione dell’itinerario.

Sono convinto che attraverso questa serie di miglioramenti il Trentino potrà finalmente fregiarsi del titolo di “territorio d’eccellenza” per il turismo ciclabile trentino, italiano e internazionale.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Gianluca Cavada