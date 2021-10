PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUREGIO: « LA PRESIDENZA PASSA AL TRENTINO, CERIMONIA IL 14 OTTOBRE »

La presidenza Euregio passa al Trentino: cerimonia il 14 ottobre. Dopo due anni di Presidenza tirolese dell’Euregio, l’incarico passa ora al Trentino. Il passaggio di consegne avverrà giovedì prossimo a Innsbruck, dove è in programma la seduta della Giunta Euregio e l’Assemblea generale. In linea con la riforma degli Statuti recentemente approvata, l’Assemblea generale si riunisce ora per la prima volta nella sua composizione allargata.

A margine delle due sedute dei due organi del GECT – Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino il presidente uscente – il capitano del Tirolo Günther Platter – insieme al presidente della Provincia di Bolzano e al presidente della Provincia di Trento riferiranno delle deliberazioni adottate e tracceranno un bilancio degli ultimi due anni di presidenza Euregio.

Il passaggio di consegne avverrà giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 12.15 nella Riesensaal, alla Kaiserliche Hofburg a Innsbruck. Seguirà una conferenza stampa alle ore 12.30 nella Gardesaal, accanto alla Riesensaal alla Kaiserlichen Hofburg a Innsbruck.