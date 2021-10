CIA E VETTORE (FDI) * OSPEDALE DI CAVALESE (TN): « PRIMO APPUNTAMENTO RACCOLTA FIRME, L’INIZIATIVA DIMOSTRA IL GRANDE ATTACCAMENTO DELLA GENTE ALL’ATTUALE STRUTTURA »

Raccolta firme Ospedale di Cavalese, Cia e Vettore (FdI): “Enorme successo dell’iniziativa che dimostra il grande attaccamento della gente all’attuale struttura”.

Incredibile ed enorme successo per il primo appuntamento (dopo l’avvio avvenuto con una conferenza stampa mercoledì scorso) dedicato alla raccolta firme per chiedere che il Consiglio provinciale si attivi affinché “la PaT prosegua con il progetto di ristrutturazione dell’Ospedale di Cavalese abbandonando qualunque ipotesi che preveda la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera in differente sede”.

Al nostro arrivo all’Ospedale di Cavalese questa mattina, alle ore 8:30, molti erano i cittadini che si erano già messi ordinatamente in fila per firmare la nostra petizione. Verso mezzogiorno, presso il nostro gazebo si erano fermate oltre 400 persone. Avevamo pensato di concludere alle ore 16:00, tuttavia il continuo afflusso di gente non ci ha permesso di smontare la nostra struttura prima delle ore 17:15 arrivando a superare le 800 firme. Non solo gente proveniente da Cavalese, ma anche dalle Valli di Fiemme, Fassa e Cembra. Nel corso della giornata, ci ha onorato della sua visita anche il già Consigliere provinciale Claudio Betta che, nonostante le difficoltà deambulatorie derivanti dai suoi 94 anni, ha voluto essere presente e apporre la sua firma sui nostri moduli.

Questo straordinario risultato dimostra – se mai ce ne fosse stato bisogno – da un lato lo straordinario attaccamento dei cittadini all’attuale nosocomio, dall’altro la capacità della politica di attirare nuovamente l’interesse del popolo quando essa si occupa di temi concreti e sentiti. È evidente come i nostri cittadini non vogliano rassegnarsi ad essere trattati come soggetti passivi per una decisione importante che avrà riflessi per i prossimi anni e le future generazioni.

La raccolta firme proseguirà nelle prossime settimane con i seguenti gazebo: sabato 30 ottobre a Moena in Piaz De Sotegrava e sabato 6 novembre a Cembra sul viale principale.

*

Cons. Claudio Cia

Presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

Adriano Vettore

Presidente del Circolo territoriale Cavalese – Valli dell’Avisio di Fratelli d’Italia