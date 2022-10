LEGA (TRENTINO) * MONTE BONDONE – GARE AUTO: MORANDUZZO, « LO “STOP” ALLE MANIFESTAZIONI MOSTRA IL VERO VOLTO DEL CENTROSINISTRA A TRENTO »

14.12 - mercoledì 05 ottobre 2022

STOP ALLE MANIFESTAZIONI AUTOMOBILISTICHE SUL MONTE BONDONE? MORANDUZZO: “IPOTESI CHE MOSTRA VERO VOLTO DEL CENTROSINISTRA A TRENTO”

Mentre la Lega in Provincia e in Comune vuole rilanciare il Monte Bondone e il turismo montano del Capoluogo, abbiamo Consiglieri comunali della maggioranza che vogliono togliere quei pochi eventi che portano turisti provenienti da fuori Provincia sulla nostra montagna. Ecco ancora una volta la dimostrazione di un centrosinistra nemico dello sviluppo del territorio, che parla di questo solo in campagna elettorale ma che alla prova dei fatti vuole bloccare il lavoro di chi vuole lo sviluppo del nostro territorio.

Questo quanto dichiarato dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo, in seguito alle dichiarazioni dei Consiglieri Brugnara e Zappini riguardanti le corse automobilistiche che si svolgono sul Monte Bondone.