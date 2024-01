12.10 - mercoledì 3 gennaio 2024

Domani, giovedì 4 gennaio, dalle ore 10.50 su Retequattro, andrà in onda “Speciale Tg4 – Il bilancio del Governo Meloni”, per seguire in tempo reale la conferenza stampa di fine anno del Premier.

Tra gli ospiti di Manuela Boselli: Luciano Fontana, Tommaso Cerno e Daniele Capezzone.