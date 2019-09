UPLOADONTOUR * MUSICA: « A SETTEMBRE RIPARTE LO SWOW CON DICIASSETTE DATE A TUTTO VOLUME NEL TERRITORIO DELL’EUREGIO »

UploadOnTour, il tour di UploadSounds, riparte con grandi eventi musicali che vedranno protagonisti diversi headliner e i giovani musicisti iscritti all’edizione 2019. Dal 28 settembre all’11 dicembre saranno 17 i concerti tra Trentino, Alto Adige e Tirolo.

Con la nuova edizione di UploadSounds, a settembre riparte UploadOnTour, uno dei punti cardine della piattaforma musicale euroregionale per giovani musicisti under35. Il tour toccherà le tre province dell’Euregio: Trentino, Alto Adige e Land Tirolo. Per ogni data, accanto ad un headliner di fama nazionale o internazionale, si esibiranno tre solisti o band (uno per provincia), selezionati tra gli iscritti al contest. Un’opportunità unica per i musicisti emergenti che avranno la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico nuovo e di confrontarsi con diverse realtà musicali.

Il tour prevede 17 date: 6 appuntamenti in Trentino, 6 in Alto Adige e 5 in Tirolo. I 17 headliner provengono da tutta Italia e dal Nord Europa e rappresentano i generi musicali più disparati: dal pop al rock, dall’elettronica al punk, passando per l’indie e la trap, per accontentare i gusti del pubblico di UploadSounds, nonché le sonorità dei talenti iscritti alla piattaforma.

Questi i nomi degli headliner di UploadOnTour 2019: Io e la Tigre (Primiero – Trentino, 28/9), Claudio Rocchetti (Bolzano – Alto Adige, 11/10), Eugenia Post Meridiem (Pergine Valsugana – Trentino, 12/10), Anger (Innsbruck – Tirolo, 17/10), Picobello (Imst – Tirolo, 18/10), DVRST (Schwaz – Tirolo, 19/10), Farce (Innsbruck – Tirolo, 25/10), Uccelli – side-project di Pop X (Rovereto – Trentino, 26/10), The Devil and the Universe (Hall in Tirol – Tirolo, 8/11), Attila & the Barbarians (Brunico – Alto Adige, 15/11), The Tri-Gantics (Egna – Alto Adige, 16/11), Dani Faiv (Arco – Trentino, 22/11), N.A.N.O. (Faver – Trentino, 23/11), Speranza (Bolzano – Alto Adige, 23/11), Il Buio (Caldaro – Alto Adige, 28/11), Bruno Bellissimo (Bolzano – Alto Adige, 7/12), Rovere e Le Mandorle (Trento, 11/12).

Si parte il 28 settembre con la prima data in Trentino a Primiero, in Alto Adige invece il primo live è previsto per l’11 ottobre a Bolzano, mentre il Tirolo inizierà i concerti il 17 ottobre ad Innsbruck. UploadOnTour si concluderà mercoledì 11 dicembre al Teatro Sanbàpolis di Trento.

La finale di UploadSounds 2019 si terrà sabato 14 dicembre allo SmartLab di Rovereto con l’esibizione dei 12 finalisti del contest (selezionati da una giuria internazionale composta da professionisti del mondo musicale), la premiazione dei primi tre classificati e degli under21, e l’esclusivo concerto di una band di rilievo nazionale.

Per i musicisti che volessero esibirsi in occasione di una delle date di UploadOnTour, è possibile candidarsi dopo l’iscrizione ad UploadSounds, da effettuarsi compilando il form sul sito www.uploadsounds.eu. L’iscrizione è gratuita e dovrà pervenire entro il 30 novembre 2019.