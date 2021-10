APSS TRENTINO * FREE VAX: « SOSPENSIONI DEI SANITARI, NESSUN RINVIO LE LETTERE ENTRO LA FINE DEL MESE DI OTTOBRE »

In riferimento alla notizia pubblicata in prima pagina su una testata giornalistica in merito allo spostamento al mese di novembre delle sospensioni dei sanitari non vaccinati Apss ribadisce che il cronogramma non subisce modifiche rispetto a quanto a suo tempo previsto.

Entro mercoledì della prossima settimana saranno completati gli incroci dei nominativi con gli inviti vaccinali ed entro la fine della settimana saranno firmate le lettere di sospensione rispettando il cronoprogramma illustrato ai sindacati e al personale che prevedeva il completamento della procedura degli accertamenti per tutti gli operatori sanitari del Trentino entro la fine di ottobre.

Tanto si comunica al fine di rassicurare gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, che verranno incontrate sul tema la prossima settimana, ma anche gli operatori sanitari che si sono vaccinati e informare correttamente coloro che invece a tutt’oggi hanno deciso di non aderire alla campagna vaccinale.