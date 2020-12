FBK * ZORDAN LECTURE 2020: « SIAMO ABBASTANZA CIVILIZZATI PER SOSTENERE UNA CIVILTÀ? LUNEDÌ 14 DICEMBRE ALLE 17.30 SI TERRÀ IN VIDEOCONFERENZA LA QUINTA EDIZIONE »

Lunedì 14 dicembre, alle ore 17.30, si terrà in videoconferenza la quinta edizione della Davide Zordan Lecture.

Davide Zordan è stato per più di dieci anni ricercatore del Centro per le Scienze religiose di FBK prima della sua prematura scomparsa il 25 ottobre 2015. Teologo di formazione, Zordan si è occupato nelle sue ricerche dell’esperienza di fede e delle sue trasformazioni moderne. In sintonia con la missione del Centro di studiare l’interazione tra religione e innovazione, la Davide Zordan Lecture esplora il ruolo pubblico della teologia in una società secolare.

La lezione di quest’anno sarà tenuta da Shawn Copeland, docente emerito di Teologia sistematica al Boston College e titolare della cattedra “Alonzo L. McDonald” alla Emory University di Atlanta (Georgia). Prendendo spunto dalla domanda provocatoria rivolta dal reverendo Oscar Pratt II ai suoi parrocchiani durante l’omelia pronunciata sette settimane dopo la sospensione per pandemia delle celebrazioni dell’eucaristia alla presenza dei fedeli, Copeland andrà al cuore stesso della proclamazione evangelica del regno di Dio: che cosa significa quel “regno”? Che cosa esige dai credenti un simile annuncio? È ancora possibile oggi tradurre in pratica quelle domande nella vita di ogni giorno?

La conferenza sarà in lingua inglese con sottotitoli in italiano e verrà trasmessa sul canale YouTube di FBK.

Chi lo desidera potrà rivolgere una domanda alla relatrice utilizzando lo spazio dei commenti su YouTube o inviandola a segreteria.isr@fbk.eu.

DIRETTA STREAMING:

M. Shawn Copeland

Oltre che al Boston College, Shawn Copeland ha insegnato alla Yale Divinity School, alla Marquette University e alla Xavier University di New Orleans. I suoi temi di ricerca sono l’antropologia teologica, la teologia politica, il genere, la razza, la sofferenza sociale. È universalmente riconosciuta come una delle voci più influenti dei cattolici afroamericani. È l’autrice di “Enfleshing Freedom: Body, Race and Being” (Fortress Press, 2010) e “The Subversive Power of Love: The Vision of Henriette Delille” (Paulist Press, 2009). Sua è anche la cura del volume “Uncommon Faithfulness: The Black Catholic Experience” e, insieme a Elisabeth Schüssler Fiorenza, di “Feminist Theologies in Different Contexts” e “Violence Against Women.” Nel corso della sua carriera, Copeland ha ricevuto numerose onorificenze pubbliche, tra le quali spicca l’Yves Congar Award for Excellence in Theology della Barry University, Miami, Florida. È affiliata a numerose società accademiche, tra le altre la Catholic Theological Society of America, l’American Academy of Religion, la Society for the Study of Black Religion e il Black Catholic Theological Symposium.