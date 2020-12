AMBROSI E SAVOI (LEGA) * MENÙ SCOLASTICI: « PREMIATE VALLE DEI LAGHI – VALLE DI CEMBRA – VAL D’ADIGE, ORGOGLIO DEL NOSTRO TERRITORIO »

“Apprendiamo davvero con grande soddisfazione dell’avvenuta promozione, da parte di Foodinsider.it – che l’ha posizionata al 4° posto nella classifica 5° Rating menù scolastici – della Gestione associata Valle dei Laghi, Valle di Cembra e Territorio Val d’Adige. Quello che arriva da questo Osservatorio non istituzionale ed indipendente sulle mense scolastiche, in collaborazione con Slow Food, è infatti un riconoscimento per nulla scontato e di tutto rispetto.

A far svettare in cima alle classifiche nazionali il menù trentino, migliore in Italia secondo Valter Longo, professore di Biogerontologia e direttore dell’Istituto sulla longevità a USC (University of Southern California) – Davis School of Gerontology di Los Angeles, è, in particolare, stata la sua territorialità, vale a dire l’indovinato ricorso ai prodotti locali e la buona varietà di verdure che accompagnano i primi e secondi piatti. Che dire, davvero una bella vittoria per il nostro territorio e, soprattutto, per le nostre Valle dei Laghi e Valle di Cembra.

Beninteso: che il Trentino fosse una terra la cui gastronomia non teme confronti era già cosa nota. Tuttavia – per di più in un anno difficile come quello in corso – che i menù scolastici della nostra provincia vengano riconosciuti come eccellenze appare un riconoscimento importante; sia per la professionalità di chi lavora in questo fondamentale settore, sia appunto per il territorio nel suo insieme, che in questo modo vede una volta di più apprezzata la propria capacità di offrire prodotti e servizi di primo livello. È da questi meritati successi che il nostro Trentino deve ripartire”,

È quanto affermato in una nota dai Consiglieri provinciali della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi e Alessandro Savoi.