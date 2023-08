APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “BONDONE IN STRADA“: « GIOCHI DI FUOCO E GIOCOLIERI, L’ARTE DI STRADA AMMALIA E STUPISCE 4 MILA VISITATORI »

13.25 - venerdì 18 agosto 2023

Dal 12 al 13 agosto è tornato Bondone in Strada, confermando che la sua formula è vincente. Diversi artisti, provenienti da differenti zone del mondo, si sono cimentati in performance di alto livello artistico, tra le strade e le piazze del borgo, allestite, per l’occasione, con particolari addobbi, fatti a mano dai volontari, richiamando 4.000 visitatori. Durante l’evento è stato possibile anche degustare prodotti tipici e conoscere le tradizioni locali, grazie ad alcuni stand che presentavano i costumi di Bondone.

Il successo della manifestazione è evidente dalla partecipazione: circa 4.000 visitatori si sono riversati nelle vie e nelle piazzette del piccolo borgo arroccato sulla montagna che, cinque anni fa, è entrato a far parte dei Borghi più Belli d’Italia, grazie al suo insediamento architettonico medievale, alla sua posizione, alla sua splendida chiesa, al lavoro tipico dei carbonai, che si tramanda da secoli e che trova commemorazione nella statua dell’artista trentino don Luciano Carnessali e soprattutto ai murales che si possono osservare passeggiando per le vie del paese.

“Bondone in Strada” è nato quasi per caso quando venne proposto, all’allora amministrazione comunale, di ospitare un evento con alcuni artisti. La prima edizione fu una vera scommessa che il paese vinse da subito, soprattutto grazie alla comunità di Bondone che, unita e partecipe, è sicuramente il valore aggiunto che permette all’evento di crescere ogni anno sia come proposta che come pubblico.

Infatti, l’evento si è sviluppato, di anno in anno, fino alla due giorni dello scorso week end dove artisti provenienti da tutto il mondo si sono esibiti in performance di altissimo livello. Tra i principali artisti è stato possibile ammirare i trampolieri del Teatro per Caso, Mr Dyvinetz, di origine cilene uno, dei pochi al mondo a sapersi muovere sulla ruota cyr. Poi Katastrofaclown con magie e bolle di sapone, il duo un Pie, con la loro commedia circense. le improvvisazioni e la clownerie di Agro The Clown, il verticalismo di Dafne Show, il circo Pitagora con le acrobazie aeree ed infine, Rulas Quetzal, un messicano “azteca”, che utilizzando strumenti musicali e rituali della sua cultura ha trasportato il pubblico in un mondo e in un’epoca lontani.

Molto soddisfatta la sindaca Chiara Cimarolli che racconta come il successo degli eventi a Bondone sia dovuto alla volontà e alla collaborazione di tutti nel voler valorizzare il borgo con proposte di alta qualità. La sindaca ricorda oltre a “Bondone in Strada” anche la “Festa dei Carbonai” e “Natale nel Borgo”, altre due manifestazioni il cui successo è sempre assicurato. Nel primo caso 400 persone si sono trovate sull’Alpo a condividere la giornata, mentre a Natale sono stati allestiti più di 100 presepi a cielo aperto dagli abitanti di Bondone. Infine Cimarolli vuole ringraziare quanti hanno permesso la buona riuscita dell’evento collaborando a vario modo: l’Associazione Culturale “I Carboner”, L’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, i Vigili del Fuoco di Bondone Baitoni, il Servizio Sanitario locale, i Carabinieri in congedo della Valle del Chiese, i Carabinieri di Storo, la Polizia locale della Valle del Chiese, gli artisti e l’Ufficio Incredibile che ha curato la direzione artistica dell’evento, ma soprattutto la comunità tutta, che ha aderito compatta all’evento allestendo, tra le altre cose, il paese “a festa”. Arrivederci al 10-11 agosto 2024 con la prossima edizione di “Bondone in Strada”, senza dimenticare l’appuntamento dell’8 dicembre 2023, a “Natale nel Borgo” per visitare i presepi e godere di una piccola versione winter di “Bondone in Strada” con il ritorno dei trampolieri del Teatro per Caso che saranno presenti anche in quell’occasione.

