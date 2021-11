SEN. CONZATTI (IV) * AUTOSTRADA DEL BRENNERO: « L’APPROVAZIONE DELL’EMENDAMENTO A22 È UN SUCCESSO E IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE È PIÙ VICINO, ANCHE SE NON PRIVO DI INSIDIE »

A Roma il lavoro è stato svolto e portato a compimento, ora la mano passa ai territori. Auspico che non si butti il prezioso lavoro fatto”. Così la senatrice Donatella Conzatti su A22: “L’approvazione dell’emendamento A22 è un successo. E il rinnovo della concessione, per il Trentino, è più vicino anche se non privo di insidie.

Come senatrice trentina mi sono impegnata con determinazione fin dall’inizio del mio mandato per ‘portare a casa’ questo risultato. Ad A22 viene concessa una nuova via, quella del partenariato pubblico privato, per ottenere il rinnovo della concessione. Una via che supera sia precedenti e inidonei interventi legislativi sia l’impasse creata da una stagione – ora finalmente conclusa – di diverse visioni strategiche dei territori attraversati.

Una infrastruttura che esiste e 'resiste' dal 1959, anche a dispetto di chi, all'epoca, si opponeva alla sua realizzazione, oggi rappresenta il principale corridoio verso l'Europa.

Di questo e non solo la senatrice Conzatti parlerà all’Hotel America di Trento in videocollegamento con gli assessori del Comune di Trento Ezio Facchin e Salvatore Panetta ed il consigliere comunale Andrea Robol. Tema dell’incontro la circonvallazione di Trento, la linea ferroviaria Verona Fortezza. In ballo ci sono anche i fondi del Pnrr. Come verranno spesi? Quali infrastrutture verranno realizzate?

Sen. Donatella Conzatti – Italia viva