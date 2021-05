SOCCORSO ALPINO TRENTINO * INTERVENTO VIA ANGELO (PIAN DELLA PAIA – PICCOLO DAIN / PIETRAMURATA): « TRAUMA FACCIALE PER UNA RAGAZZA 23 ENNE DI CAMPITELLO DI FASSA »

Intervento all’uscita della Via Angelo (Pian Della Paia, Piccolo Dain di Pietramurata). Una ragazza del 1998 di Campitello di Fassa è stata soccorsa all’uscita della via Angelo (Pian Della Paia, Piccolo Dain di Pietramurata, Valle della Sarca) per un trauma facciale e le contusioni riportate dopo essere precipitata per diversi metri mentre stava affrontando l’ultimo tiro della via. Grazie al suo compagno di cordata è riuscita a risalire fino al termine della via e, una volta raggiunta la cima, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.15.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Spleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso ed ha attivato la Stazione di competenza Riva del Garda. L’elicottero in una prima rotazione ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso con l’equipe medica e, in una seconda rotazione, ha trasferito in quota un operatore della Stazione Riva del Garda per dare supporto nelle operazioni di recupero. La ragazza è stata stabilizzata, imbarellata ed elitrasportata all’ospedale di Trento per accertamenti, mentre il compagno di cordata è stato accompagnato a valle dal soccorritore.

Foto: archivio Opinione