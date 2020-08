PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIORNATA AUTONOMIA: « IL 5 SETTEMBRE LA CELEBRAZIONE UFFICIALE IN SALA DEPERO, PREVISTE VISITE AI PALAZZI ISTITUZIONALI »

Giornata dell’Autonomia: il 5 settembre la celebrazione in Sala Depero. Previste visite ai palazzi istituzionali, ma occorre prenotarsi.

Ogni anno il 5 settembre, data in cui Alcide de Gasperi e Karl Gruber firmarono gli accordi di Parigi, il Trentino celebra la propria speciale Autonomia, unica nell’assetto costituzionale italiano e riconosciuta a livello internazionale come un buon esempio di risoluzione pacifica dei conflitti territoriali e di tutela dei diritti delle minoranze. La cerimonia ufficiale, che per ragioni legate alla pandemia Covid-19 non sarà aperta al pubblico, si terrà alle ore 11.00, in Sala Depero, presso il Palazzo della Provincia.

Interverranno il presidente del Consiglio provinciale, il presidente del Consiglio delle autonomie locali e il presidente della Provincia autonoma di Trento. Il direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino presenterà poi i risultati ed i progetti relativi al percorso di coinvolgimento della cittadinanza e della scuola trentina in vista del cinquantenario del secondo Statuto di autonomia. Percorso iniziato un anno fa, in occasione della Giornata dell’autonomia 2019.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle ore 18.30, sono previste delle visite guidate alle sedi istituzionali, Palazzo Trentini, sede del Consiglio provinciale e il Palazzo della Provincia in piazza Dante.

L’accesso è consentito solo previa conferma obbligatoria, entro il 4 settembre, inviando una mail a cerimoniale@provincia.tn.it o telefonando al numero 0461 494612.