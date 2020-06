CONSIGLIO PAT * II COMMISSIONE: « GIOVEDì IN II COMMISSIONE (SENZA AUDIZIONI) IL DDL SULLE CHIUSURE DEI NEGOZI LA DOMENICA E NELLE FESTE »

L’organismo convocato in seguito alla procedura d’urgenza accordata dai capigruppo. Giovedì in II Commissione senza audizioni il ddl sulle chiusure dei negozi la domenica e nelle feste.

Roberto Failoni illustrerà dopodomani, giovedì, alle 9.00, alla Seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale, nella sala Lenzi di palazzo Trentini, il disegno di legge 58 da lui firmato a nome della Giunta per ridisciplinare le aperture nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali. Subito dopo il suo intervento introduttivo per l’illustrazione del ddl, si aprirà la discussione con i consiglieri, che terminerà con l’esame e le votazioni dei due soli articoli dai quali il testo è formato. Articoli che modificano implicitamente le 6 norme riferite ad aperture e chiusure dei punti vendita indicate nella legge provinciale sul commercio del 2010.

La lettera di convocazione della Seconda Commissione, competente in materia di economia ed imprese, è stata inviata dal presidente Luca Guglielmi (gruppo Fassa) per soddisfare la procedura d’urgenza accordata ieri dai capigruppo all’esame del provvedimento. Esame che potrà già concludersi nella seduta dell’assemblea legislativa prevista i primi due giorni di luglio. Per questo non sono in programma audizioni né è segnalato quando l’incontro di giovedì, che i consiglieri potranno seguire anche in videoconferenza, si concluderà.