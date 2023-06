GALATEO (FDI) * TRASPARENZA E SERVIZI INFANZIA: « DALLA GIUNTA ARRIVANO BELLE PAROLE MA FATTI NON SUFFICIENTI, SI DEVE FARE DI PIÙ »

18.28 - venerdì 9 giugno 2023

“Su trasparenza e servizi all’infanzia, dalla Giunta provinciale arrivano belle parole ma fatti non sufficienti. Si deve fare di più.”. Così il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Galateo, ha duramente criticato la mancata approvazione delle proposte presentate dal suo partito e discusse in aula nella Legge Omnibus. “Questa Giunta provinciale a fine mandato è stanca e poco coraggiosa, senza alcuna disponibilità ad accogliere le istanze delle categorie economiche e delle famiglie. Quando si tratta di mettere nero su bianco i buoni propositi, restano lettera morta”, ha dichiarato Galateo, denunciando la mancanza di azioni concrete e di apertura al confronto da parte della Giunta Provinciale.

Galateo ha sottolineato come questa assenza di dialogo rappresenti un serio ostacolo per accogliere le richieste dei cittadini. In particolare, Galateo sottolinea la delusione per la mancata approvazione dell’Ordine del giorno per l’ampliamento del sostegno alle associazioni che offrono attività formative extrascolastiche. “È evidente che sia fondamentale sostenere le associazioni e cooperative che offrono servizi mirati durante il periodo di sospensione estiva delle scuole e al di fuori dell’orario scolastico in quanto svolgono un ruolo cruciale nell’aiutare i bambini a trascorrere un’estate produttiva e a non perdere le competenze acquisite”, ha dichiarato Galateo, sottolineando l’importanza di offrire un supporto concreto nella difficile opera di conciliazione lavoro-famiglia.

Galateo ha proposto l’incentivazione e il sostegno attraverso contributi mirati lo svolgimento di progetti educativi o didattici da parte delle associazioni di promozione sociale, culturali e sportive attive sul territorio provinciale, in particolare durante la sospensione scolastica estiva o festiva. Ha anche chiesto l’aumento dei contributi a quelle associazioni che già svolgono questo tipo di servizio, riconoscendo l’importanza della loro attività nell’educazione dei più giovani. Inoltre, Galateo ha proposto di sostenere le famiglie con redditi più bassi nelle spese per l’iscrizione dei bambini alle attività extrascolastiche, e l’istituzione di un tavolo di lavoro provinciale coordinato dall’Assessorato competente per integrare le varie proposte e collaborare nella promozione e diffusione dei servizi offerti.

“Chiedevamo l’opportunità di istituire un tavolo di lavoro provinciale che coordini le attività e i servizi offerti dalle varie associazioni in un’ottica di integrazione delle varie proposte. È evidente che la Giunta Provinciale non è in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie e delle associazioni del territorio”, ha dichiarato Galateo. La mancata approvazione delle proposte di Fratelli d’Italia dimostra, ancora una volta, la mancanza di impegno da parte della Giunta Provinciale verso i cittadini e le loro esigenze reali.

Consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia