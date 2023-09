CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « RAJAE INCONTRA IL GENERALE VANNACCI: « DI QUELLO CHE HO SCRITTO NON CAMBIEREI NULLA, TRANNE LA PUNTEGGIATURA »

16.52 - venerdì 29 settembre 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) va in onda il reportage di Rajae Bezzaz sulle contestazioni di ieri al generale Roberto Vannacci durante la presentazione del libro “Il mondo al contrario” a Lucca. Incontro organizzato da Aldo Grandi, direttore della Gazzetta di Lucca, già sospeso per tre mesi dall’Ordine dei Giornalisti dopo aver augurato “un male incurabile” a Laura Boldrini e che recentemente ha insultato e auspicato la morte sui social a chi l’ha criticato per il suo sostegno al generale Vannacci. «Stare fuori a protestare ha poco senso. Venissero dentro a parlare, io son sempre disponibile», ha dichiarato il generale Vannacci, mentre davanti la Casa del Boia – che ospitava la presentazione – il corteo di manifestanti urlava: «Vannacci fascista!». «Non ce l’ho con gli immigrati e con i neri. A chi si è offeso dico di leggere il libro. Non cambierei nulla di quello che ho scritto. Forse la punteggiatura», ci dice Vannacci.