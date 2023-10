COMUNE DI TRENTO * VIABILITÀ: « INCIDENTE MORTALE IN GALLERIA DI MARTIGNANO, TRAFFICO DEVIATO SU VIA BASSANO »

14.04 - mercoledì 11 ottobre 2023

Incidente mortale in galleria di Martignano, traffico deviato su via Bassano. È deceduto dopo aver perso il controllo e avere urtato una macchina un motociclista che intorno alle 11 stava salendo la galleria di Martignano. Illeso il conducente della macchina che però è all’ospedale in stato di shock. La canna della galleria in direzione Valsugana è attualmente chiusa per i rilievi ma il traffico è scorrevole in quando è stato deviato sulla vecchia statale (via Bassano). In un’ora circa la situazione dovrebbe tornare alla normalità.