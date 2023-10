RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI * “10 MOSSE PER AFFRONTARE IL FUTURO“: « OSCAR FARINETTI ALL’ITAS FORUM – TRENTO (21/10 – 17.00) »

12.59 - mercoledì 11 ottobre 2023

Riva del Garda Fierecongressi è in programma la presentazione del libro. “10 mosse per affrontare il futuro. Una vita nuova attraverso il piacere e la bellezza” scritto dal fondatore di Eataly Oscar Farinetti in programma per sabato 21 ottobre, alle ore 17.00 presso ITAS Forum a Trento.

Un libro che unisce il passato, quello di tutti, e il futuro, quello di ciascuno. In un mondo incerto e competitivo, spazzato da venti di guerra, crisi politiche ed emergenze, spesso l’avvenire fa paura, ma c’è un modo preciso per non lasciarsene sopraffare: progettarlo, giorno per giorno, seguendo dieci semplici mosse. Al termine dell’evento, Oscar Farinetti sarà a disposizione per il firmacopie.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.