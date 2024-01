FLP – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI / TN-AA * AGENZIA DOGANE: « 1 MILIARDO E 543 MILIONI RISCOSSI TRA ACCISE – GIOCHI – IVA, NEL 2022 »

19.40 - giovedì 25 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’ultimo rapporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il c.d. “libro blu”, riferito alla Regione Trentino Alto Adige per l’anno 2022 parla chiaro. Oltre un miliardo e cinquecentoquarantatremilioni di euro riscossi tra accise, giochi ed Iva.

Per l’esattezza:

503 milioni di accise sui prodotti energetici, alcolici, gas ecc… a Trento;

506 milioni di accise sui prodotti energetici, alcolici, gas ecc… a Bolzano;

81 milioni di accise sui tabacchi a Trento;

95 milioni di accise sui tabacchi a Bolzano;

80 milioni sui giochi tra Trento e Bolzano.

Più 278 milioni di Iva calcolati sui predetti tributi.

Insomma un vero e proprio tesoro per i bilanci e le casse delle due province di Trento e Bolzano che, per effetto delle leggi speciali sull’autonomia, trattengono i 9/10 delle imposte riscosse sul proprio territorio.

Altro grosso balzo in avanti, per tutta la Direzione Interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane, registrato nell’anno 2022, si è avuto grazie all’impennata del commercio estero, con gli incassi provenienti dai dazi doganali pari a 16,2 milioni di euro, Iva per ulteriori 46,7 milioni e circa 750.000 euro per altri diritti doganali.

Fin qui le cose positive, grazie all’impegno quotidiano del personale dipendente degli Uffici delle Dogane di Bolzano e Trento che, oltre ad assicurare un buon sevizio ai cittadini ed alle imprese, mette in campo un costante impegno nella lotta all’evasione fiscale con personale specializzato in attività antifrode e controlli.

Quelle negative, invece, la FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” le rappresenta e le denuncia ancora una volta pubblicamente perché non è possibile continuare a tenere gli Uffici operativi completamente sguarniti con una carenza di personale pari al 39 % dell’organico.

Difatti, ad oggi:

all’Ufficio delle Dogane di Trento sono presenti 53 funzionari su 72 (-19);

all’Ufficio delle Dogane di Bolzano sono presenti 73 funzionari su 123 (-50);

alla Direzione Interprovinciale sono presenti 34 funzionari su 50 (-16);

all’Ufficio dei Monopoli sono presenti 14 funzionari su 38 (-24).

In Totale 174 presenti su 283 dell’organico complessivo (-109).

Certo, il vero scoglio da superare in Alto Adige è quello causato dal DPR n. 752/76, in materia di proporzionale e quindi del bilinguismo nel pubblico impiego. Infatti, i pochi concorsi promossi ed avviati dalle Pubbliche Amministrazioni rivelano l’assenza di concorrenti di madrelingua tedesca, con grave pregiudizio nella copertura dei posti messi a concorso. Per questi, dato il continuo fallimento dei medesimi concorsi si chiede la deroga temporanea al suddetto DPR per poter coprire i posti che risultano vacanti.

La FLP teme fortemente che gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni tra obiettivi economici e obiettivi numerici, possano essere vanificati con gravi danni all’utenza, sia per i mancati servizi erogati a società e imprese, sia per le casse dello Stato, a causa dell’impossibilità di fare controlli ispettivi e/o fiscali, adeguati al grado di evasione ed elusione d’imposte, di cui anche questa Regione, purtroppo, non è immune.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli è tra le Amministrazioni che produce uno dei maggiori gettiti per le casse dello Stato, con i circa 85 miliardi di euro raccolti a livello nazionale e per oltre 1 miliardo e mezzo di euro a livello regionale, provenienti dalle imposte sui prodotti energetici, alcoli, tabacchi, giochi, dogane.

Infine, non sarà da sottovalutare l’annunciata riorganizzazione dell’intera Agenzia prevista nei prossimi mesi.

A questo proposito la scrivente FLP in data 30 gennaio p.v. sarà presente al tavolo sindacale nazionale presieduto dal Consigliere Roberto Alesse che, da indiscrezioni alquanto attendibili, intende rivedere l’assetto territoriale degli attuali Uffici. Anche con eventuali soppressioni e/o accorpamenti di quelli più piccoli, finalizzati a risparmi e tagli sugli attuali costi di gestione.

*

La Segreteria Regionale F.L.P

G. Vetrone- C. Urgesi