PAT * NUOVO OSPEDALE VALLI FIEMME – FASSA – CEMBRA: FUGATTI, « AL VIA IL PROCESSO DI LOCALIZZAZIONE URBANISTICA, PROPONIAMO DI PROCEDERE IN UN’AREA DIVERSA DA MASI »

19.31 - lunedì 28 agosto 2023

Resterà piena autonomia pianificatoria al Comune di Cavalese per la destinazione d’uso dell’attuale nosocomio. Nuovo ospedale delle valli di Fiemme, Fassa e Cembra, al via il processo di localizzazione urbanistica. Prosegue l’iter che condurrà alla realizzazione del nuovo ospedale delle Valli di Fiemme, Fassa e Cembra. Alla luce degli incontri territoriali avvenuti negli scorsi mesi e tenuto conto delle indicazioni emerse dai territori stessi, la Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha approvato l’avvio del processo di localizzazione del nuovo ospedale, in ottemperanza delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP). “Teniamo conto della volontà dei territori e proponiamo di procedere alla realizzazione di un nuovo ospedale in un’area diversa da Masi come espresso dalle amministrazioni locali – spiega il presidente Fugatti -.

Pertanto con la delibera diamo atto del venir meno delle ragioni di interesse pubblico per tale località e avviamo il processo di localizzazione di massima in un’area territoriale compresa tra i comuni di Cavalese e Predazzo. Parallelamente diamo mandato ad Apac di predisporre e pubblicare una manifestazione di interesse per tutti gli operatori potenzialmente interessati al fine di raccogliere, in una seconda fase ed ad esito della localizzazione definitiva, eventuali proposte progettuali tarate sul quadro esigenziale. Accanto a ciò – conclude il presidente – diamo atto della prerogativa pianificatoria del Comune di Cavalese circa l’individuazione delle future destinazioni d’uso dell’attuale nosocomio, destinazioni che dovranno essere definite entro i termini della pianificazione della nuova struttura”.

I contenuti della delibera approvata dalla Giunta provinciale erano stati discussi con i rappresentanti dei territori interessati lo scorso 3 agosto, quando proprio il presidente Fugatti aveva incontrato a Tesero i primi cittadini ed il presidente della Comunità di Valle di Fiemme, a conclusione del processo partecipativo avviato coinvolgendo le realtà locali.

Nello specifico, con il provvedimento la Giunta conferma nella realizzazione di un nuovo ospedale la scelta più opportuna e coerente nell’ottica di riorganizzazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e, dando atto al venir meno delle ragioni di interesse pubblico rispetto alla località Masi di Cavalese – come invece previsto dalla deliberazione n. 2173 del 2022 – a seguito della volontà espressa dai territori, avvia di fatto il processo di localizzazione di massima in attuazione del Piano Urbanistico Provinciale su un’area territoriale vasta collocata tra i comuni di Cavalese e Predazzo che sia facilmente raggiungibile da viabilità e trasporto pubblico, anche per le altre due valli, con una minimizzazione del consumo di suolo libero, avviando contestualmente approfondimenti più analitici su un’area in località Dossi di Cavalese, area quest’ultima proposta da una amministrazione comunale durante il processo partecipativo, nonché su siti facilmente raggiungibili dalla strada di fondovalle.

Oltre a ciò, la Giunta dà mandato all’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Apac di redigere e pubblicare una manifestazione di interesse rivolta a tutti gli operatori interessati, che contenga il quadro esigenziale, rispetto alla realizzazione di un nuovo ospedale a servizio delle valli di Fiemme, Fassa e Cembra, al fine di stimolare la eventuale predisposizione di proposte che potranno essere formalmente presentate in una seconda fase da tutti gli operatori interessati allorquando sarà completato il procedimento di localizzazione definitiva.

La decisione finale puntuale dell’area che ospiterà il nuovo ospedale resta in capo alla Comunità di Valle mediante il piano stralcio del Piano Territoriale della Comunità (PTC), in funzione dei seguenti elementi: consistenza demografica dei residenti stabilmente insediati, ruolo territoriale dei comuni costituenti la comunità rispetto all’attuale distribuzione dei servizi all’interno del territorio di riferimento, entità del bacino di utenza utilizzabile per ogni attrezzatura o servizio, presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario, entità del movimento turistico.

Resterà piena autonomia pianificatoria al Comune di Cavalese, infine, per la destinazione d’uso dell’attuale nosocomio.