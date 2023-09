DAL RÌ (UDC) * AMINISTRATIVE PAT: « PD TRENTINO, NON RIESCE AD USCIRE DALL’INTERMINABILE “GIORNO DELLA MARMOTTA” »

14.29 - martedì 19 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

A Trento la campagna elettorale è ai blocchi di partenza e tanti ancora si interroghino su come il Pd possa essere addivenuto ad una convergenza su quel candidato proposto da un “Campobase”, sempre più onanistica pretesa senile di antichi cacicchi che disertarono la battaglia più importante. Un’idea la abbiamo ed è che in quello schieramento si stia vivendo l’epilogo delle primarie di coalizione del 2013 e del dispetto di Gianni Kessler ad Olivi.

Un interminabile “giorno della marmotta” da cui un siffatto Pd non riesce ad uscire, ostaggio di decisioni conseguenti mai prese. Che oggi può solo ascoltare gli interminabili peana della Elly di turno e che tra bypass e ciclabili a Trento si è fumato pure Ianeselli e le sue ambizioni per il 2028. Come U.d.C. contiamo sulla forza di chi, stufo di quel teatrino, vorrà dare la sveglia a quel Partito che appare così impallato da 10 anni e votare altro.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc Trentino Alto Adige Südtirol

