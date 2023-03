DALPALÙ (FDI) * VAL DI FIEMME: « LETTERA SECRETATA DA PARTE DI ALCUNI SINDACI, PRESUNTO DIROTTAMENTO DI FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO? »

15.55 - martedì 28 marzo 2023

Lettera secretata da parte di alcuni sindaci della Valle di Fiemme, Dalpalù (FdI): “Presunto dirottamento di finanziamento di opere pubbliche di interesse collettivo?”

Ho presentato in data odierna un’ interrogazione nella quale ho chiesto informazioni riguardanti una presunta lettera che sarebbe stata firmata da alcuni sindaci della Val di Fiemme, dal Presidente della Comunità di Valle e da un consigliere provinciale, nella quale si chiederebbe alla Provincia di togliere, o spostare, alcuni finanziamenti già previsti per realizzare importanti opere pubbliche nel Comune di Cavalese, tra le quali potrebbero esserci la rotatoria di Masi e la stazione degli autobus e dove, inoltre, si chiederebbe anche di trasferire, o meglio “dirottare”, i fondi a favore di una o più opere da realizzarsi in altri comuni della Valle di Fiemme.

Appena saputo della strana missiva, ho immediatamente presentato istanza di accesso atti presso la Comunità di Valle per averne copia, questa mi è stata negata perché per ottenerla servirebbe l’autorizzazione da parte di tutti i sottoscrittori. Successivamente ho inoltrato richiesta di accesso atti per ottenerla, al Presidente della Giunta provinciale.

Ho quindi chiesto alla Giunta provinciale, se queste informazioni innanzitutto corrispondano al vero, quali siano le ragioni della richiesta avanzata dai Sindaci e se non si ritenga quantomeno strano che tale missiva venga inoltrata proprio ora che i Comuni di Fiemme si stanno esprimendo sul tema della localizzazione dell’ospedale, considerato che il Comune di Cavalese ha sostenuto la richiesta di demolizione e ricostruzione dell’ospedale sullo stesso sedime, anziché quella di nuova realizzazione e se si ritenga di accogliere tale richiesta di “dirottamento” dei fondi, ed eventualmente, se ritenga che questo sia un modo corretto di procedere nell’individuazione delle opere pubbliche, già finanziate non certo nell’interesse di questo o quel comune bensì di tutta la collettività.

Cons.re Bruna Dalpalù

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

