GRUPPO LUNELLI – TRENTO * ” EMMY® AWARDS “: « LO SPUMANTE ” FERRARI TRENTODOC ” È SEMPRE IL BRINDISI D’ECCELLENZA NELL’ENTERTAINMENT TELEVISIVO » (PHOTOGALLERY)

Ferrari è il brindisi ufficiale degli Emmy® Awards anche per l’edizione 2020. Nel 2020, Ferrari si conferma brindisi ufficiale degli Emmy® Awards per il sesto anno consecutivo. Pur in assenza degli eventi live che tradizionalmente animano la serata più glamour della televisione a livello internazionale, Ferrari Trentodoc resta il brindisi d’eccellenza nel settore dell’entertainment televisivo. Il gotha della TV, dalle grandi star ai membri della Television Academy, brinderà a questo grande momento, domenica 20 settembre, con le bollicine italiane.

In quest’anno così particolare, la televisione ha avuto un importante ruolo di aggregazione. Le famiglie hanno guardato insieme alcune delle più grandi produzioni di tutti i tempi o cercato repliche dei classici preferiti. Gli amici hanno trovato il modo di rimanere connessi attraverso lo streaming simultaneo e la discussione successiva delle loro serie preferite.

Ferrari vuole celebrare proprio questo spirito di convivialità, rendendo omaggio a tutti coloro i quali hanno lavorato in questi anni per proporre una televisione sempre migliore, e a quanti ne usano la magia per creare un cambiamento sociale positivo, offrendo contenuti stimolanti e provocatori agli spettatori di tutto il mondo.

Ferrari è dal 2015 la bollicina ufficiale degli “Oscar” della Televisione Americana, e ne ha suggellato tutte le attività, a partire dal Governors Ball: nel corso del famosissimo Gala che solitamente segue le premiazioni al Microsoft Theatre, ogni anno oltre 4.000 invitati hanno celebrato i vincitori con le bollicine italiane per eccellenza. Un tocco di Arte di Vivere Italiana, che è sempre stato molto apprezzato dagli ospiti internazionali e ha significato una vera e propria incoronazione per le bollicine del Belpaese.

Questo palcoscenico mondiale ha riscoperto, quest’anno, una dimensione più intima e privata con gli #EmmysAtHome, dove alzare un calice di Ferrari Trentodoc si può trasformare in un’occasione speciale, anche da casa.

La 72ma edizione degli Emmy Awards sarà trasmessa in diretta domenica 20 settembre alle 20 ora di Los Angeles sulla ABC, le 2 del mattino in Italia dove saranno trasmessi da Rai 4.

