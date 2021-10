COMITATO FERROVIA VIVIBILE – TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « APPOGGIAMO LA BATTAGLIA CIVILE DEL COMITATO SAN MARTINO E BUONCONSIGLIO, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO »

Il comitato ferrovia vivibile ha deciso di appoggiare la battaglia civile del comitato San Martino e Buonconsiglio per la salvaguardia del territorio nella realizzazione della circonvallazione ferroviaria. Non siamo contro l’opera ma contro il progetto che consideriamo tecnicamente debole e troppo impattante per il contesto urbano della città di Trento. Sollecitiamo più trasparenza da parte delle istituzioni che stanno imponendo il progetto della circonvallazione ferroviaria senza poterlo realmente verificare.

Per questi motivi sollecitiamo le istituzioni a mettersi a disposizione per approfondire la documentazione a sostegno della circonvalazione ferroviaria e per poter rendere effettivo il confronto con la cittadinanza.

Confermiamo la partecipazione alla seduta del consiglio comunale straordinario convocata per oggi mercoledì 20 ottobre a partire dalle ore 18 dove verrà illustrato “il progetto della circonvallazione ferroviaria integrata” dai relatori dell’opera: il commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, la Provincia autonoma di Trento, RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Ricordiamo che la partecipazione potrà avvenire in due modalità:

1. recandosi direttamente davanti alla sede del Comune di Trento in via Belenzani, a partire dalle ore 18.00

2) collegandosi con il PC attraverso il link