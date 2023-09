MIT * “L’ITALIA DEI SÌ 2023-2032”: « IL VICEPREMIER SALVINI PRESENTERÀ I PROGETTI IN PROVINCIA DI TRENTO, APPUNTAMENTO A ITAS FORUM (2/10 – 15.00) »

12.41 - mercoledì 27 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

TRENTO, SALVINI PRESENTA “L’ITALIA DEI SÌ”. COSÌ IL MINISTRO PORTA IL MIT SUI TERRITORI.

Il Mit esporta “L’Italia dei Sì 2023-2032” in tutto il Paese. Appuntamento lunedì 2 ottobre a Trento, dalle ore 15, all’Itas Forum in via A. Libera 13.

Dopo il maxi-evento del 25 luglio a Roma, il Vicepremier e Ministro presenterà le opere e i progetti in campo da qui ai prossimi anni in Italia e nella Provincia Autonoma di Trento, nell’ottica di un vero e proprio tour che toccherà i princiali centri del Paese e che verrà replicato anche all’estero.

L’obiettivo è illustrare concretamente gli sforzi e le novità messe in campo dal governo, anche per valorizzare una netta discontinuità rispetto al passato.

Il prossimo appuntamento è già in agenda per lunedì 9 ottobre a Bolzano.