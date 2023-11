RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * INNOVAZIONE: « LA CHIAVE PER RIMANERE RILEVANTI, COLLABORAZIONE – MOTIVAZIONE – INTEGRAZIONE DI NUOVI TALENTI »

13.52 - venerdì 10 novembre 2023

In un mondo aziendale in continua evoluzione è fondamentale adattarsi per prosperare. La chiave per rimanere rilevanti e guidare l’innovazione risiede in tre pilastri: collaborazione, motivazione e integrazione di nuovi talenti. È quanto emerso dal quarto appuntamento della rassegna Talk d’Impresa dedicata alle aziende del Club delle Eccellenze, che ieri a Spiaggia Olivi ha visto protagonista Sebastiano Zanolli. Un incontro che ha focalizzato l’attenzione sulle dinamiche che, convergendo, possono creare organizzazioni resilienti, innovative e prosperose in qualsiasi settore. La collaborazione non è solo un concetto, è il cuore pulsante che alimenta l’innovazione e il progresso. La motivazione, d’altra parte, è il carburante che tiene accese la passione e l’energia, mentre i nuovi talenti rappresentano le promesse di un futuro ricco di idee e prospettive.

È quanto emerso dal quarto appuntamento della rassegna Talk d’Impresa, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi nella prestigiosa location di Spiaggia Olivi. A guidare la discussione, Sebastiano Zanolli, manager, advisor e autore di numerosi volumi di successo sul tema del miglioramento delle performance individuali e di gruppo, quali “La grande differenza”, “Una soluzione intelligente alle difficoltà quotidiane”, “Paura a parte”, “Io, società responsabilità illimitata” e “Guerra o pace”.

“Collaborazione, motivazione e integrazione di nuovi talenti: è questa la triade del futuro aziendale – ha dichiarato Sebastiano Zanolli – in un mercato in continua evoluzione è fondamentale adattarsi per prosperare, rimanere rilevanti e guidare l’innovazione”.

La rassegna Talk d’Impresa rientra tra le attività annuali previste per il Club delle Eccellenze, l’iniziativa lanciata lo scorso anno da Riva del Garda Fierecongressi per riunire il mondo dell’imprenditoria trentina nella splendida cornice di Spiaggia Olivi, e trasformare lo spazio per eventi in un luogo di incontro dei migliori valori del territorio. Quattro serate, con altrettanti speaker e autori d’eccezione, e focus su temi emergenti e di stringente attualità, quali sostenibilità, innovazione, risorse umane e comunicazione.

“Il Club delle Eccellenze rappresenta uno dei pilastri fondamentali delle attività svolte dalla nostra azienda presso l’incantevole location di Spiaggia Olivi. – ha dichiarato il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – Nel corso del 2023 il Club ha visto l’adesione di circa una trentina di aziende; il nostro obiettivo per il 2024 è quello di potenziarlo ulteriormente, sia in termini quantitativi che qualitativi. Impegnandoci a facilitare incontri più frequenti e significativi, e ad espandere i confini delle attività. Stabilendo connessioni con eccellenze nazionali quali, ad esempio, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con la consapevolezza che operare esclusivamente nel proprio ambito oggi non è più sufficiente: guardare oltre è imperativo categorico”.

La conoscenza è l’elemento fondante dell’economia, ed è la migliore bussola che persone e imprese possano trovare per navigare il cambiamento globale. In questo quadro, la formazione continua acquista un ruolo di primo piano. “Il Club delle Eccellenze non si limita a promuovere relazioni commerciali; aspira anche a favorire la crescita dei dipendenti delle aziende aderenti – ha aggiunto Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi – l’idea alla base è quella di coniugare la ricchezza storica di Spiaggia Olivi con l’eccellenza imprenditoriale del territorio, creando un connubio unico che stimoli lo sviluppo economico, sociale e culturale dell’Alto Garda, ma non solo”.

Del Club delle Eccellenze fanno parte: Agraria Riva, AGS – Alto Garda Servizi, Alpe Regis, Alpilegno, Aquafil, Arcese, Armanini, Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto, Coop Consumatori, Dana, Del Fabbro, Distilleria Marzadro, Elimp, Fondazione Caritro, Fotoshoe, Fraglia Vela Riva, Garda Dolomiti, GPI, Graffiti, Homeland Securnet, Iiriti, Martinelli e Co. 1959, Metalsistem, OTG – OnTheGo, Planet Bevande, Pregis, Radio Italia Anni 60, Reale Mutua, Sovecar, Terme di Comano, Trentino TV.