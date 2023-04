PACCHER (LEGA) * ORSI TRENTINO: « IL PRESIDENTE FUGATTI PRENDE LE DECISIONI E LE MOTIVA, RISPONDENDO A TONO »

18.04 - venerdì 21 aprile 2023

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “il “T“, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Roberto Paccher

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Lega)

Gentile direttore,

dalla dolorosa vicenda di Caldes sono emersi anche sentimenti non scontati, ancora più in tempi che ci vorrebbero individualisti. Mi riferisco all’identità di noi trentini, gente forte e fiera che dalla montagna ha imparato a fare i fatti: certo anche a convivere con gli animali, lavorando con loro dove (come in molte nostre valli) non è facile farlo. Ma mettendo, come e’ sacrosanto che sia, la salvaguardia della vita umana e delle proprie attività davanti ad una difesa teorica, e smentita dai fatti, di un ripopolamento di predatori non sostenibile in queste proporzioni.

Ecco allora che di fronte ad accuse e a sproloqui contro i trentini (che su questo drammatico fatto sono arrivati da chi gli orsi li ha visti, forse, solo in tv) il presidente Maurizio Fugatti si è confermato leader, rafforzando anzi nelle difficoltà il proprio ruolo di chi prende le decisioni e le motiva, rispondendo a tono, senza recedere, a chi mette alla berlina il Trentino e la propria gente. E i trentini, molti sindaci in primo luogo, questo sentimento identitario lo hanno sentito forte, stringendo le fila proprio in nome di un territorio che deve essere vissuto in sicurezza sia da chi ci abita e lavora che da chi ci viene a trascorrere le vacanze.

Dunque la necessità di fare scelte drastiche sulla gestione dei predatori (rinviate da decenni) mostra un Trentino coeso attorno ad una identità forte. Ecco proprio questa risposta così omogenea ha costretto anche gli esponenti del centrosinistra ad un (tardivo) allinearsi per la rimozione di animali pericolosi che non possono rimanere in circolazione: i primi giorni del dopo Caldes sindaci di città importanti del Trentino ed esponenti dell’opposizione hanno lasciato da solo il presidente Fugatti, salvo poi schierarsi con lui quando si è visto che i trentini avevano capito e scelto interventi non più rimandabili. Ma si è capito bene che questa svolta non c’entra con l’identità di un popolo, ma piuttosto con l’opportunismo politico.

