PAT * FESTIVAL ECONOMIA ONLINE: « CAMBIA L’ORARIO DELLA CONFERENZA, L’INTERVENTO DEL MINISTRO GUALTIERI SI TERRà MERCOLEDì ALLE 12.30 »

Festival dell’Economia online: la conferenza del ministro Gualtieri si terrà mercoledì alle 12.30. Cambia l’orario della conferenza al Festival dell’Economia online del ministro Roberto Gualtieri. L’evento, programmato per le 18.00, si terrà, invece, alle ore 12.30, sempre nella giornata di mercoledì 17 giugno. Resta invariato l’orario dell’appuntamento con il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, in programma il 18 giugno, alle ore 18.00.

L’intervento del ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri è in programma, dunque, mercoledì 17 giugno, alle ore 12.30 nell’ambito del format “L’economia ai tempi del Covid”. Sarà il direttore scientifico del Festival, Tito Boeri, insieme al professor Guido Tabellini, economista della Bocconi, a sollecitare il responsabile delle politiche economiche del Governo sui punti chiave della ripartenza, dopo l’emergenza Covid-19. I fondi stanziati dall’Unione europea sono una grande opportunità, ma quale strategia sceglierà il Governo italiano per utilizzarli? Quali sono i settori chiave su cui puntare per rilanciare il Paese? Queste le domande a cui si cercherà di dare una risposta.

Giovedì 18 giugno, invece, alle ore 18.00, nell’ambito del format “Intersezioni” l’editore Giuseppe Laterza dialogherà con il rettore dell’Università di Trento, Paolo Collini e il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, per discutere sui cambiamenti che la pandemia ha portato nell’ambito della formazione universitaria: cosa sta facendo il Governo e come cambiano le condizioni della didattica e della ricerca?

Tutte le conferenze sono visibili sul sito e sui canali Facebook e Instagram del Festival