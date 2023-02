DALZOCCHIO (LEGA) * DICHIARAZIONI SINDACO ROVERETO: « VALDUGA SU RIFORMA FAILONI, ATTACCO GRATUITO E SENZA BASI, FAREBBE MEGLIO A PENSARE ALLA CITTÀ »

15.49 - giovedì 2 febbraio 2023

DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO): “DAL SINDACO VALDUGA SU RIFORMA FAILONI ATTACCO GRATUITO E SENZA BASI. MEGLIO FAREBBE A PENSARE A ROVERETO”

“Fermo restando il diritto di critica, che è e resta ovviamente intoccabile, non posso tuttavia non manifestare il mio stupore per l’uscita del Sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, il quale ha deciso di attaccare frontalmente a mezzo stampa l’Assessore provinciale al Turismo, Roberto Failoni, ricorrendo peraltro ad un argomento privo di ogni fondamento.

Il primo cittadino della Città della Quercia, infatti, ha sostenuto che la Riforma del Turismo «impedirebbe agli enti cittadini, inclusi i musei o lo stesso Comune, di godere delle agevolazioni normative per le assunzioni a tempo in quanto a Rovereto – a detta di Valduga – non sarebbe stato concesso lo status di Comune ‘ad elevata intensità turistica’».

Peccato, come già osservato dallo stesso Failoni, che l’articolo 5 di una Riforma da lui scritta affermi che «il Trentino è considerato un territorio interamente a valenza turistica», senza introdurre differenze di sorta tra i Comuni; lo stesso richiamo fatto dal sindaco di Rovereto alle assunzioni, ha notato ancora l’Assessore provinciale, non trova riferimenti normativi di alcun tipo.

Se ne deve quindi concludere come Valduga, abbia preso una cantonata clamorosa o comunque, pur di fare campagna elettorale per la sua area politica – il centrosinistra, del quale è candidato presidente della Provincia in pectore –, abbia preferito attaccare l’attuale Giunta provinciale anche sostenendo una posizione errata. Meglio farebbe, allora – anziché fare uscite simili –, a dedicarsi alla sua città, che problemi concreti e irrisolti, e non da oggi, ne ha purtroppo svariati.

Di certo renderebbe così un servizio migliore alla comunità, evitando di occuparsi di criticità immaginarie in favore di quelle reali. Ne trarrebbero giovamento, sono sicura, i cittadini di Rovereto, che da tempo aspettano un cambio di passo da parte dell’attuale Amministrazione comunale e del suo Sindaco”

È quanto affermato in una nota dalla Capogruppo in Consiglio provinciale della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio