MUSE – TRENTO * SPETTACOLO: « UN VIAGGIO NELLA TEOLOGIA DI AGOSTINO DI IPPONA, RIFLESSIONE SUL POSSIBILE RUOLO CONOSCITIVO-ETICO DELLA MUSICA (25 FEBBRAIO ORE 21.00) »

11.30 - giovedì 24 febbraio 2022

Un viaggio nella teologia di Agostino di Ippona e una riflessione sul possibile ruolo conoscitivo-etico della musica. Venerdì 25 febbraio alle 21 a Palazzo delle Albere, andrà in scena la conferenza-spettacolo, proposta come collaborazione inedita fra filosofi, musicisti e scienziati. Un viaggio nella teologia di Agostino di Ippona e una riflessione sul possibile ruolo conoscitivo-etico della musica. L’evento si inserisce nell’ambito della mostra temporanea “Il Viaggio meraviglioso tra scienza e filosofia” a Palazzo delle Albere fino al 5 giugno 2022 e nel programma del convegno “Interpretazione – Rete di relazioni generate da un’opera d’arte”.

Alternando la trattazione scientifica e il canto gregoriano, si proporrà al pubblico una lettura del De musica di Agostino come tentativo per un cambio di paradigma: dalla percezione di un mondo disordinato alla cognizione di un cosmo retto da un Dio provvidente e in larga parte comprensibile con gli strumenti della logica o della scienza.

Evento realizzato in collaborazione con Università di Trento – Dipartimento di Lettere e Filosofia e Conservatorio F.N. Bonporti di Trento e Riva del Garda.

Con il patrocinio di Festival Trento MusicAntica, Festival Musica Sacra, Fondazione Bruno Kessler, BlogTeatro e Critica.

Per partecipare sono obbligatori il Green Pass rafforzato e la mascherina FFP2.