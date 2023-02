PAT * SAFER INTERNET DAY 2023: BISESTI, « UN LAVORO QUOTIDIANO, PER LA GIUSTA CONSAPEVOLEZZA NELL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE »

18.24 - mercoledì 8 febbraio 2023

Safer Internet Day 2023, Bisesti: “Un lavoro quotidiano, per la giusta consapevolezza nell’uso delle nuove tecnologie”.Ieri sera incontro per genitori e docenti all’auditorium Santa Chiara alla presenza dell’assessore.

“Una dinamica che sta trasformando la nostra società e che offre anche opportunità, che possiamo cogliere e indirizzare: la Provincia autonoma di Trento sta lavorando con le scuole per poter offrire ai nostri studenti la giusta consapevolezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Ringrazio per questo i dirigenti scolastici, che oggi sono qui numerosi, i docenti e tutto il personale scolastico, ma anche le forze dell’ordine che ci affiancano in questo percorso che portiamo avanti quotidianamente e a 360 gradi: è un’alleanza allargata tra genitori, docenti e studenti, che vede in campo le istituzioni con azioni concrete per raggiungere lo stesso obiettivo”.

Così l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti dal palco dell’auditorium Santa Chiara di Trento, in occasione della serata del Safer Internet Day 2023 dedicata a docenti e genitori, a cui hanno partecipato l’ispettore della Polizia di stato Mauro Berti e il sostituto procuratore del Tribunale dei minori di Trento Alessandro Clemente. Alla serata è intervenuta la sociolinguista e esperta di comunicazione digitale Vera Gheno, che ha sottolineato l’importanza di imparare ad usare meglio le parole, “a riflettere un attimo di più prima di buttarle in questa selva che è l’online, da cui poi è molto difficile toglierle. Quello che viene messo online tende a rimanerci anche per sempre, con conseguenze che a volte il giovane e la giovane fa fatica a immaginarsi dopo dieci, quindici anni”, ha detto la studiosa.