GRUPPO CASSA CENTRALE * PARTNERSHIP: « “WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA“, AVVIATO LA NEGOZIAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO STRATEGICO »

Il Gruppo Cassa Centrale avvia la negoziazione per la definizione di un accordo strategico di partnership con Worldline Merchant Services Italia. Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca, all’esito di un processo di selezione che ha coinvolto primari gruppi operanti nel settore, ha deliberato di proseguire in esclusiva le negoziazioni per l’avvio di una partnership strategica con l’obiettivo di innovare il comparto monetica.

A fronte delle offerte ricevute, è stato individuato in Worldline Merchant Services Italia S.p.A. (“Worldline”) il partner strategico con cui avviare la fase di negoziazione per la definizione degli accordi aventi ad oggetto l’erogazione di servizi lungo la catena del valore dell’accettazione dei pagamenti digitali e dell’acquiring internazionale per le Banche del Gruppo.

Worldline Merchant Services Italia è una società controllata dal gruppo francese Worldline SA, quarto operatore a livello mondiale nell’offerta di servizi di pagamento e transazionali.

Il progetto prevede la fornitura e la gestione dei terminali POS, e il convenzionamento in esclusiva per i circuiti internazionali.

Le attività di merchant acquiring del Gruppo Cassa Centrale fanno riferimento ad oltre 90.000 terminali POS, che nel 2023 hanno generato volumi di transato per oltre 9 miliardi di euro. L’iniziativa si pone l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi POS offerti agli esercenti clienti, rilanciando l’offerta con prodotti e servizi innovativi e a maggiore competitività sul mercato.

Il perfezionamento della fase negoziale consentirà al Gruppo di generare benefici di medio termine e realizzare una delle iniziative previste dal Piano Strategico di Gruppo 2023-2026.