RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * « ALBERTO ANGELA ILLUSTRERà UN ASPETTO INEDITO DELLA CITTà DI ASSISI »

Sabato 24 ottobre, alle 11.25 su Rai1, Alberto Angela in “Passaggio a nord ovest” illustrerà un aspetto inedito della città di Assisi: costruita sulle rovine romane, fu un centro nevralgico degli scambi commerciali e baluardo difensivo per via della sua costruzione su un’altura, che domina la pianura circostante.

Tra lo stato della Virginia e la Carolina del Nord si estende una terra desolata e disabitata, chiamata “Great Dismal Swamp”, la “Grande Palude”, un luogo odiato e temuto dai coloni sin dal XIX secolo. Mentre, per gli schiavi, questa impenetrabile palude rappresentava l’unico rifugio per sfuggire alla crudeltà dei padroni bianchi.

La Norvegia è uno dei principali produttori mondiali di salmone da allevamento e i livelli di produzione sono sempre più alti, per rispondere alla domanda in crescente e rapido aumento. Oggi ogni giorno circa 100 tonnellate di salmone lasciano la Norvegia, dirette verso i mercati europei e giapponesi.

L’arpa Khmer, scomparsa probabilmente dopo il XIV secolo in Cambogia, ha fatto sognare generazioni di musicisti e intellettuali. L’etnomusicologo Patrick Kersalé è partito sulle tracce di questo leggendario strumento a corde, per tentare di risolvere il mistero della sua scomparsa e realizzare un sogno: dare vita a un’arpa di Angkor e ricostruire le celebri orchestre dell’antico Impero Khmer.