BIANCOFIORE (FI) * PROCESSO SALVINI: « CORAGGIOSA LA DECISIONE LA DECISIONE DI ITALIA VIVA DI RENZI DI NON PARTECIPARE AL VOTO, FARE SQUADRA PER UN’ITALIA GIUSTA »

Biancofiore- FI -Salvini: coraggiosa decisione IV di non partecipare al voto. Fare Squadra per un’Italia giusta.

Dopo aver salvato masochisticamente il Ministro della Giustizia malata Bonafede, coraggiosa e corretta la decisione di Italia Viva di Renzi di non partecipare al voto sull’autorizzazione al processo di Matteo Salvini consentendo di fatto la certezza sul diniego ad un processo manifestamente ingiusto.

Intercettazioni magistrati docet Salvini sulla vicenda Open Arms come delle altre ONG, ha agito per il bene dell’Italia e in rispetto degli italiani e la decisione di Italia Viva che per altro non influiva sul voto e quindi assolutamente garantista, fa intravvedere all’orizzonte la nascita di una nuova Italia politica: morale, corretta, giusta, riformista, neodemocratica.

Una Squadra politica nazionale per l’Italia, della quale mai come in questo momento l’Italia ha bisogno. Soddisfazione infine per l’agognata approvazione della relazione del Presidente Gasparri che ha portato al respingimento della richiesta di processo a Salvini da parte di magistrati che a mio parere hanno compiuto all’epoca dei fatti, con Salvini Ministro della Repubblica, attentato agli organi costituzionali dello Stato.

E spero che Salvini e i suoi legali, forti delle intercettazioni venute alla luce, vogliano procedere all’esposto.

Michaela Biancofiore.

Parlamentare e membro del Comitato di Presidenza di FI