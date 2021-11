ROSSI (TRENTINO IN AZIONE) – QUESTION TIME * COVID: « QUALE È IL DESTINO DEL CENTRO VACCINALE DI TRENTO? »

La storia del centro vaccinale di Trento è ormai ricca di decisioni e di cambiamenti organizzativi.

Prima al Centro Trento Fiere in via Briamasco. Poi lo spostamento in un piazzale all’aperto a Trento Sud raggiungibile solo in auto e operativo con la formula del “drive through” quindi molto scomodo, in particolare per le persone anziane della città.

Ora si apprende della decisione di mantenere il punto nel piazzale a Trento Sud ma, in vista del freddo, di non utilizzare più la modalità “drive through” e installare dei container.

Il tutto sarà poi smontato per fare posto al concerto di Vasco Rossi. Si interroga per chiedere se non si ritiene più opportuno tornare al Centro Trento Fiere o reperire analoga idonea struttura in posizione più centrale della città favorendo quindi l’accesso a tutti e in particolare agli anziani che devono fare la terza dose.

Ugo Rossi