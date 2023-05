VELICA MOLVENO ASD * “69F CUP EUROPE GRAND PRIX 2“: « COMPETIZIONE VELICA INTERNAZIONALE, DAL 29 MAGGIO AL 3 GIUGNO »

18.55 - giovedì 4 maggio 2023

Dal 29 maggio al 3 giugno il Lago di Molveno ospiterà la seconda tappa della Algebris 69F Cup Europe e vedrà volare sulle proprie acque blu le Formula 1 della vela con i migliori team internazionali della Classe 69F. Il pluripremiato Lago di Molveno torna protagonista con una delle più entusiasmanti classi di imbarcazioni oggi presenti all’interno del panorama velico e ospita dal 28 maggio al 3 giugno prossimi il Grand Prix 2 Lake Molveno, inserito nel calendario ufficiale FIV. La spettacolare competizione velica internazionale organizzata dalla Velica Molveno ASD e dalla Classe 69F porterà la innovativa e velocissima imbarcazione a darsi battaglia fino all’ultima raffica sulle acque blu e cristalline del Lago di Molveno abbracciate dalle Dolomiti del Brenta della Paganella, nella seconda di sei tappe in acque europee del circuito Dal 29 maggio al 3 giugno il Lago di Molveno ospiterà la seconda tappa della Algebris 69F Cup Europe , l’unico esistente per monoscafi monotipo foiling per equipaggio aperto a tutti, partito da Valencia in Spagna la settimana scorsa.

Molti sono gli aspetti di unicità sia dell’imbarcazione, veloce a tal punto da essere paragonata ad una “Formula 1”, quanto della competizione europea e della sua organizzazione. Il concept nasce cinque anni orsono in Argentina alla ricerca delle massime prestazioni possibili su una barca monotipo foiling monoscafo per equipaggio e con la possibilità di aprire la competizione a tutti, non solo ai professionisti. Nasce così 69F, una barca che non ha concorrenti similari all’orizzonte e la cui organizzazione delle regate è delegata a Coming Solutions, con una flotta di 28 imbarcazioni nel mondo tra proprietà della società e di privati armatori.

Il Grand Prix 2 Lake Molveno inizierà il 29 maggio con due giorni di warm-up, vere e proprie sessioni di allenamento in acqua assistite dal 69F shore team, in modo che anche chi è nuovo alla vela o al foiling possa guadagnare vantaggio sui più esperti. Dal 31 maggio al 2 giugno sarà tempo di vera e propria competizione con fino a sei regate al giorno, gestite in acqua da un team di esperti.

Fin da ora vi è la promessa di vivere un momento di alta spettacolarità sia per i partecipanti che per il pubblico. Gara “open”, ovvero nessuna limitazione di età, peso, sesso o livello, con uno score finale senza scarti e un regolamento che mette in risalto soprattutto le performance, la velocità e il fair play. Alla tappa di Molveno sono già iscritti i team di … pronti a dare battaglia a colpi di virate e strambate per assicurarsi il trofeo.

Inoltre, seguendo il concetto di base da cui nasce la Classe 69F, ovvero la mission di “portare il foiling a tutti”, sarà possibile provare l’emozione di volare sull’acqua e partecipare in prima persona grazie alle “Experience”. Al termine di ogni giornata di regata si potrà vivere l’esperienza su un 69F in volo sulle acque del Lago accompagnate da un professionista del Team. [ndr: l’attività sarà effettuata previo coordinamento con Velica Molveno e in base alla disponibilità dei posti.]

Sostengono la regata velica e gli eventi correlati l’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella e Molveno Holiday.

L’imbarcazione 69F

La barca stupisce in ogni dettaglio. Lunga 6,90 metri, ha due foil mobili di 25 chili l’uno di peso, 380 chili di dislocamento, 69 metri quadrati di superficie velica complessiva. La costruzione in carbonio preimpregnato garantisce massima leggerezza, controllo del peso e uniformità. Tag RFID inseriti in ogni singolo componente permettono i controlli di misura, che possono essere effettuati con appositi dispositivi e senza Measurers, e il rispetto delle regole della classe 69F in ogni circostanza.

Leggerissima, velocissima, ipertecnologica e dall’impatto scenografico. Per garantire il concetto di one-design e mantenerlo coerente con le linee guida di regata, la flotta viene costantemente controllata per garantire che ogni barca da regata rimanga identica in termini di equipaggiamento e set-up seguendo le regole della classe 69F. Non sono consentite regolazioni di alcun tipo. Le vele monotipo identiche sono fornite dalla classe.

Le sue caratteristiche uniche la rendono lo strumento perfetto di allenamento in vista della partecipazione all’evento della American’s Cup, essendo l’unico monoscafo monotipo full foiling per i team, ma anche in grado di preparare e avvicinare i giovani velisti che aspirano a confrontarsi con un futuro in un Team internazionale.