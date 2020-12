TRANSDOLOMITES * MOBILITÀ PUBBLICA: GIRARDI: « DAL 13 DICEMBRE IN ALTO ADIGE ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO, POSITIVE LE RICADUTE ANCHE SULLE TRATTE CHE ARRIVANO A SERVIRE IL TRENTINO »

Dal 13 dicembre 2020 in Alto Adige entra in vigore il nuovo orario di mobilità pubblica. Importante passo in avanti con un notevole potenziamento dell’offerta di servizio. Positive le ricadute anche sulle tratte che arrivano a servire il Trentino.

Transdolomites non può che esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo che in provincia di Bolzano si è compiuto in funzione del miglioramento dell’offerta del servizio pubblico su gomma e ferro.

A maggio 2020 per a prima volta la P.A.B, aveva avviato un sondaggio volto a coinvolgere i cittadini sulla revisione degli orari. Sono pervenuti quasi 400 suggerimenti per gli orari di autobus e treni, molti dei quali sono già stati implementati. Anche Transdolomites in precedenza aveva trasmesso le proprie osservazioni per la Valle di Fassa che in parte sono state accolte.

L’Ufficio provinciale Trasporto persone considera la nuova procedura per la definizione degli orari del trasporto pubblico come “un’esperienza preziosa e molto positiva”.

L’opportunità di configurare attivamente gli orari è stata accolta molto bene e si è creata una nuova dinamica nello scambio con i cittadini e le cittadine.

L’Ufficio trasporto persone ha esaminato ciascuna delle circa 400 proposte presentate per determinare se fossero realizzabili. Ci sono stati molti riscontri, ad esempio, sulla linea di autobus Bolzano – Merano, sulle linee di autobus sul Renon, sulla zona Merano – Avelengo – Vöran/Falzeben, e sono stati ricevuti numerosi suggerimenti anche per altre 90 linee. In molti casi, l’obiettivo era quello di aumentare il numero di servizi offerti, di prolungare gli orari al mattino presto e alla sera, di creare nuove linee e di ottimizzare i collegamenti. Circa la metà delle proposte sono già state inserite negli orari degli autobus per il 2021.

Questa esperienza positiva ha fatto intendere che gli orari altoadigemobilità sono un “cantiere” permanente, per cui la partecipazione diretta dei cittadini continuerà ad essere una priorità anche in futuro.

Alla luce delle limitazioni e delle procedure da seguire per contenere i contagi da Covid-19, gli orari sono stati adeguati. “Abbiamo ampliato l’offerta del servizio di trasporto pubblico – sottolinea l’assessore alla mobilità, Daniel Alfreider – da un lato per integrare nell’orario le novità previste dalle norme anti-Covid, e dall’altro per migliorare i collegamenti con le zone periferiche. Il nostro obiettivo, così già accaduto negli anni scorsi, resta quello di adeguare gli orari per rendere sempre più agevole muoversi con i mezzi pubblici per coloro che vivono nei paesi e nelle vallate anche al di fuori degli orari di punta”. (fonte )

Alcuni anni fa Transdolomites, applicando il metodo della partecipazione attiva dei cittadini aveva promosso un questionario nelle Valli dell’Avisio per raccogliere impressioni, e proposte da trasmettere successivamente a Trento per sensibilizzare sulla necessità di aggiornare l’offerta di trasporto pubblico alle mutate necessità della popolazione.

Riteniamo che questa iniziativa da parte della nostra associazione non solo vada riproposta in modo più esteso e capillare rivolto a residenti e turisti ma che anche la stessa Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con Trentino Trasporti adotti il metodo del sondaggio provinciale come nuovo modo di relazionarsi con la società civile visto che sono i cittadini ad usare il trasporto pubblico perchè è il loro servizio.

Importanti e positivi anche per la Valle di Fassa i benefici sulla linea 180 tra Bolzano e Pera di Fassa. Il cadenzamento diventa orario e porta a 13 le corse tra la Valle di Fassa -Bolzano e viceversa . L’ultima corsa da Pera a Bolzano è prevista alle ore 19.36 con arrivo a Bz alle 20.52 mentre da Bz l’ultima corsa serale è alle 19.17 con arrivo a Pera alle 20.32.

Questo progresso auspicato da tempo ora proponiamo si investito in un nuovo progetto che porti alla realizzazione di una piattaforma per promuovere offerte di trasporto pubblico innovativo che riteniamo sia quanto mai necessario attivare nel territorio Unesco quali sono le Dolomiti . Un progetto pilota che siamo convinti si possa successivamente spalmare su altre aree a vocazione turistica.

L’esempio per questa idea ci viene fornito ancora una volta dalla Svizzera https://busalpin.ch dove la comunione d’interessi per l’accesso con mezzi di trasporto pubblici alle mete turistiche nelle regioni di montagna svizzere ha spinto anni fa “ IG bus alpin “ a lanciare una piattaforma internet . Essa costituisce un supporto per migliorare l’accesso alle mete turistiche aumentando il valore aggiunto regionale. Sul portale ogni tratta coperta dal TPL, non solo riporta gli orari di viaggi e le tariffe ma presenta e racconta il viaggio. Il viaggio in sintesi non è più un solo spostamento da una meta ad un’altra ma un’esperienza culturale improntata sulla conoscenza dei luoghi.

Questo progetto pilota lo proponiamo proprio sulla linea 180 da Bolzano a Pera di Fassa che da anni Transdolomites ha “ battezzato” il Rosengarten Bus.

La Val d’Ega e la sua storia, il Latemar, il Lago di Carezza, il Gruppo del Catinaccio sono territori unici che meritano di essere raccontati nel viaggio sul portale e anche a bordo dei mezzi.

Per comprendere il valore del trasporto pubblico , tra i decisori serve un importante crescita culturale. Se continuiamo a considerare il trasporto pubblico come una spesa o un servizio che si offre semplicemente perché deve essere garantito allora non arriviamo da nessuna parte.

Il TPL non è questo, bensì un investimento che non genera entrate aziendali ma attiva importanti ricadute economiche e sociali sulle comunità.

Anche questo aspetto ce lo dimostra la Svizzera . Fonte

Nel report pubblicato il 23 giugno 2020 dal Servizio informazioni sui trasporti pubblici (Litra) e dall’associazione dell’industria ferroviaria Swissrail.

“In tutta la catena di creazione del valore, il trasporto pubblico contribuisce al prodotto interno lordo tanto quanto i fornitori di energia o il settore delle telecomunicazioni, e dà lavoro a tante persone quante sono quelle del settore farmaceutico”, sottolinea il presidente e consigliere nazionale di Litra Martin Candinas (PPD/GR).

Questo contributo si compone di tre elementi: i servizi (treno, tram o autobus), gli investimenti nel settore in Svizzera (materiale rotabile, catenarie, cavi, infrastrutture) e l’industria ferroviaria per l’esportazione. Questi tre segmenti generano un valore aggiunto annuo di oltre 13 miliardi di franchi e investimenti medi di 5,3 miliardi all’anno. In totale vanno assegnati al trasporto pubblico 92’600 posti di lavoro a tempo pieno, il che rappresenta circa 100’000 persone.

Le sole aziende di trasporto su rotaia e su gomma (autobus) generano con i loro servizi un valore aggiunto di 12,2 miliardi di franchi e rappresentano quindi la parte più importante dell’intero settore. Ciò corrisponde all’1,8% del prodotto interno lordo (PIL). Ben 9,3 miliardi di franchi sono generati direttamente e 2,9 miliardi indirettamente attraverso prestazioni intermediarie. Una quota notevole, ossia il 96%, rappresenta il valore aggiunto nazionale. Per le aziende di trasporto lavorano circa 42’000 persone e altre 20’000 nel marketing, nell’industria tessile e nelle assicurazioni per fornire servizi intermedi alle aziende di trasporto.”

L’esempio svizzero che abbiamo avuto modo di far conoscere nei convegni di Transdolomites è dati alla mano il modo di far comprendere che il trasporto pubblico non è una elemosina che si fa alla gente ma è creazione di valore sul territorio ed il miglior partner per costruire un nuovo progetto di turismo. In questa lunghezza d’onda nella prospettiva futura si inserisce l’idea di ferrovia dell’Avisio.

Progetto di turismo innovativo che va comunicato in tutta la regione Dolomitica dai laghi alla montagna.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites