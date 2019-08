ITALIA 1 – ‘ LE IENE ‘ * PUNTATA DEL 19/8 – 19 AGOSTO 2019, « OMICIDIO VANNINI: BUGIE O VERITà? » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Per rivedere la puntata clicca QUI.

Lunedì 19 agosto su Italia 1 in onda lo speciale de Le Iene Omicidio Vannini: bugie e verità.

Le Iene Giulio Golia e Francesca Di Stefano tornano a parlare del caso di Marco Vannini, il ragazzo ventenne ucciso da un colpo di pistola a casa della fidanzata nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 a Ladispoli, nei dintorni di Roma.

Le dinamiche della tragedia sono ancora poco chiare. Il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, è stato condannato in appello a 5 anni per omicidio colposo. Sarebbe infatti colpevole di non averlo soccorso con tempestività.