APSS TRENTINO * PRONTO SOCCORSO SANTA CHIARA: « DA LUNEDì AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE, SARANNO POSSIBILI ALLUNGAMENTI DEI TEMPI DI ATTESA »

Da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre verranno effettuati nell’area codici rossi e gialli del pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento alcuni lavori di manutenzione. L’intervento interesserà una superficie di 200 mq e comporterà il temporaneo spostamento degli ambulatori nell’area codici verdi. Saranno possibili allungamenti dei tempi di attesa per i codici a bassa criticità.

L’attività dell’area codici rossi-gialli sarà garantita attraverso la redistribuzione degli spazi nell’area codici verdi con una conseguente riduzione del numero degli ambulatori dedicati ai pazienti meno gravi e possibili allungamenti dei tempi di attesa per i codici verdi e bianchi. Possibili sovraffollamenti si potranno verificare anche nell’unica sala di attesa disponibile durante i lavori.

L’Apss, scusandosi per i possibili disagi, invita i cittadini a limitare il numero degli accompagnatori dei pazienti e, nel caso di accessi al pronto soccorso in autonomia, di valutare la possibilità di recarsi in uno degli altri pronto soccorso della provincia. È possibile verificare l’affluenza nei pronto soccorso provinciali collegandosi al link: