COMUNE DI TRENTO * CONSEGNA A DOMICILIO – ALIMENTARI E FARMACI: « RICOGNIZIONE PER CONOSCERE I NEGOZI E LE FARMACIE CHE OFFRONO IL SERVIZIO, SEGNALARE A SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO »

Consegna a domicilio di alimentari e farmaci. Una ricognizione per conoscere i negozi e le farmacie che offrono il servizio.

In considerazione del crescente bisogno della popolazione di avere accesso a informazioni sui servizi connessi all’emergenza sanitaria ed in particolare sul reperimento di beni di prima necessità, il Comune realizza una ricognizione per conoscere le attività commerciali e le farmacie dei quartieri che vendono prodotti alimentari e farmaci ed effettuano consegne a domicilio.

L’invito a commercianti e farmacisti è di segnalare la propria disponibilità inviando a servizio.sviluppoeconomico@pec.comune.trento.it il modulo di adesione pubblicato sul sito del Comune.

L’elenco dei punti vendita e delle farmacie aderenti, che verrà periodicamente aggiornato, sarà pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione istituzionale e messo a disposizione degli sportelli a disposizione dei cittadini (Ufficio relazioni con il pubblico, ProntoPia, Punto Famiglie, servizi sociali).

Per chiarimenti è possibile contattare il servizio Sviluppo economico, studi e statitica telefonando allo 0461/884585 oppure 884877.