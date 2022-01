RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * « CAOS TAMPONI E LE PROBLEMATICHE DEL SUPER GREEN PASS / CURE DOMICILIARI / PIAZZE NO-VAX / LA PARTITA DEL QUIRINALE »

17:24 - 18/01/2022

Domani, mercoledì 19 gennaio, nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro. Una puntata ricca di inchieste e approfondimenti: da una parte il caos sul sistema tamponi e le problematiche relative al green pass, dall’altra le cure domiciliari per la gestione dei positivi e le piazze di no-vax che pian piano stanno riprendendo a far sentire la loro voce.

Sullo sfondo la partita del Quirinale, a cinque giorni dal voto, con un focus con Augusto Minzolini e Tommaso Labate. Non mancherà anche uno spazio sulle truffe: ospite tra gli altri Gianna Orru, la mamma di Valeria Marini.