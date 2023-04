ADA * ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA: FRANCESCO VALDUGA: « CORTE DEI CONTI, LA CONTESTAZIONE NON AGGIUNGE NULLA DI NUOVO ALLE PREGRESSE VALUTAZIONI CHE CI AVEVANO PORTATO A SCEGLIERLO »

20.18 - venerdì 21 aprile 2023

La contestazione della Procura della Corte dei Conti che in queste ore ha riguardato Francesco Valduga, non aggiunge nulla di nuovo alle pregresse valutazioni che avevano portato l’Alleanza Democratica Autonomista a scegliere la sua persona.

L’Alleanza, dopo aver rinnovato la fiducia al proprio candidato presidente, ha proseguito il lavoro di confronto tra le forze politiche in vista delle prossime iniziative programmatiche.